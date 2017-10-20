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Приморье ждет крупного игрока на рынке вольфрама
Временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с генеральным директором ЗАО «Компания «Вольфрам» Михаилом Горбачевым. Стороны обсудили вопрос реализации инвестиционного проекта в селе Светлогорье Пожарского района.
Одна из тем, которую глава Приморья обсудили с Заслуженным металлургом РФ, находясь в рабочей командировке в Москве, – поддержка градообразующего предприятия моногорода Светлогорье.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что в качестве одной из приоритетных задач ставит перед собой развитие промышленного производства, поддержку предприятий, которые могут создавать новые рабочие места, влиять на рост экономических показателей. Побывав на фабрике в середине октября, врио губернатора заявил – предприятию нужен инвестор.
В настоящее время только в Пожарском районе края расположены разведанные и изученные месторождения вольфрамсодержащей руды, представляющие промышленный интерес. Лермонтовский ГОК, являющийся собственником лицензии на добычу полезных ископаемых на Лермонтовском вольфрамовом месторождении, выпускает промышленный концентрат вольфрама с содержанием 40%. Продукция комбината используется для нужд внутреннего рынка, а именно в военно-промышленного комплексе: авиа-, самолето-, танкостроении.
«При полномасштабном производстве мы закрывали 30-35% от общего объема рынка вольфрама в России. Включая наше, таких предприятий всего три в стране, два из них – в Приморье. Средняя мощность фабрики составляет 100 тысяч тонн руды в год», – отмечали представители комбината.
Как прокомментировал и.о. директора департамента промышленности Приморского края Алексей Пикалов, после длительного простоя комбинат наконец запустили, возобновлен выпуск продукции. В планах предприятия – выйти на прежние показатели.
Отмечено, что средства инвестора могли бы быть направлены на оснащение ГОКа мощностями для глубокого обогащения вольфрамсодержащей руды.
«Выполнить эту задачу можно благодаря инвестиционным вложениям. Такое предложение я сделал одному из крупнейших производителей вольфрамовой продукции в России. Договорились, что он изучит этот вопрос. Инвестпроект может предполагать установку на базе действующего комбината мощностей, которые позволят наладить выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью», – заявил Андрей Тарасенко.
Участники двусторонней встречи обсудили также вопрос дополнительной геологоразведки вольфрамовых месторождений. Стороны договорились продолжить переговоры в рамках визита представителей компании «Вольфрам» в Приморский край.
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