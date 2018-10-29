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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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09 Ноября 2018, 12:31 | Регион сегодня |
Определена дата последней в этом году продовольственной ярмарки во Владивостоке
Горожане еще успеют купить продукцию более 300 фермеров и товаропроизводителей. После закрытия ярмарки на центральной площади состоится большой праздник
Купить свежие овощи, молочную, хлебобулочную продукцию, а также мёд, мясо, рыбу и другие товары от местных производителей гости и жители Владивостока смогут на центральной площади в субботу и воскресенье, 10 и 11 ноября, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Свою продукцию на ярмарке представляют более 300 фермеров и товаропроизводителей. Напомним, для удобства горожан и гостей Владивостока торговлю в центре города перенесли на выходные дни.
В субботу, 17 ноября общегородская ярмарка во Владивостоке состоится в последний раз в этом году. В воскресенье, 18 ноября, на центральной площади пройдут праздничные мероприятия.
Анастасия Котлярова (фото)
Журнал "Дальневосточный капитал".
Теги: продовольствие фермеры ярмарка
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что днеги урвать решили . уже просто так праздники устраиваете , надо найти этого массовика затейника и хорошо потрясти . наверное с него много чего высыпется.
что денег урвать решили . уже просто так праздники устраиваете , надо найти этого массовика затейника и хорошо потрясти . наверное с него много чего высыпется. как с буратино.
Кто? Какие деньги? Места на ярмарке бесплатные. Другое дело, что так называемых фермеров там процентов 20. Остальные постоянные торговцы с рынков города съезжаются. Но народу нравится.
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