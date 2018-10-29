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09 Ноября 2018, 13:13 | Регион сегодня

Сбербанк приготовил подарки на свой день рождения

Сбербанк встретит свое 177-летие под девизом "Зеленый день — самый выгодный день в году!" снижением цен и большей доступностью банковских и небанковских продуктов.

Со всеми предложениями можно будет ознакомиться онлайн, на специальном лэндинге на сайте www.sberbank.ru.

 «Мы хотим, чтобы день рождения Сбербанка стал настоящим праздником для самых главных людей Сбербанка — наших клиентов, партнеров и сотрудников. Поэтому мы запускаем новую ежегодную акцию. Наш «Зеленый день» должен стать хорошей традицией и мы рассчитываем, что каждый год к нему будут присоединяться новые партнеры. Наша задача — сделать так, чтобы этот день был по-настоящему самым выгодным в году», -  комментирует инициативу Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман ГРЕФ.

Как сообщает пресс-служба банка, «Зеленый день» стартует для розничных и корпоративных клиентов 11 ноября и продлится до 12 ноября для розничных и до 17 ноября для корпоративных клиентов.

Предложения банка могут быть  интересны тем, кто уже готов оформить  ипотечный кредит.     Каждая 177 заявка на ипотеку, поданная через сервис ДомКлик с 00:00 11.11.2018 по 23:59 12.11.2018 года получает дисконт 1,7 п.п. к процентной ставке. Дополнительно по всем заявкам, поданным 12 ноября 2018 года через все каналы — дисконт 0,5 п.п. к процентной ставке. Дисконты 1,77 п.п. и 0,5 п.п. суммируются.

Вкладчики могут оформить депозит под самую высокую ставку - 7,5% годовых, а стоимость потребительских онлайн-кредитов в эти дни будет от  11,77% годовых. Юридические лица смогут  воспользоваться предложением промо-депозита со ставкой на 17,7% выше действующих публичных ставок. Банк будет принимать заказы бизнес-карты с кешбэком 17,7%.

Также 12 ноября с 00:00 по 23:59 платежи от физических лиц юридическим лицам, сделанные в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, будут проводиться без комиссии, сообщает пресс-служба банка.

Помимо этого подарки к «Зеленому дню» приготовили  партнеры, входящие в экосистему Сбербанка.  Это скидки, особые условия доступа к востребованным услугам. В общей сложности в акции «Зеленый день» принимают участие более 400 партнеров по всей России - кинотеатры, интернет-магазины, развлекательные центры, автомобильные дилеры, аптеки, рестораны, компании, предлагающие медицинские, туристические услуги, услуги сотовой связи, а также федеральные торговые сети (электроника, продукты питания, одежда и др.). В том числе особые условия в эти дни предложат более 30 партнеров по Дальнему Востоку. С их перечнем можно ознакомиться на специальном лэндинге на сайте www.sberbank.ru/177.

Специальные предложения в эти дни будут действовать и для участников программы «Спасибо от Сбербанка». Так при оплате проезда в общественном транспорте бесконтактной картой Сбербанка или смартфоном участники также получат 17,7% бонусами СПАСИБО (в том числе в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске и Холмске). Дополнительные бонусы СПАСИБО  можно будет получить при оплате товаров и услуг картами  Visa или Mastercard.

В течение «Зеленого Дня» отделения Сбербанка будут работать в особом режиме. 11 ноября (воскресенье) будут открыты более 2100 дополнительных ВСП, а в понедельник (12 ноября) – более 9500 отделений, где клиенты смогут открыть вклад «Зеленый День». С их перечнем можно ознакомиться на сайте банка sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы», а также по телефону горячей линии банка 8-800-555-555-0, либо короткому номеру 900.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Сбербанк  Зеленый день 


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