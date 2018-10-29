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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 09 Ноября, 21:05 |
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В Приморье ВТБ втрое увеличил портфель средств VIP-клиентов
Расширился спрос на инвестиционные инструменты: объем средств, размещенных с их использованием, возрос в 2,5 раза и составил почти 15% от общего портфеля средств VIP клиентов ВТБ в Приморском крае. Наиболее популярными у клиентов Private Banking являются облигации, акции компаний, регулярно выплачивающих дивиденды, структурные продукты с защитой капитала и стратегии индивидуального доверительного управления.
В структуре сбережений более 70% приходится на иностранные валюты: доллары, евро, юани, фунты стерлингов, франки. Среди нефинансовых сервисов в Приморье отмечается повышенный интерес к услуге «Семейный офис», которая дает возможность клиенту Private Banking ВТБ получить помощь в организации путешествий и обучения детей, приобретение предметов искусства и др.
Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент ВТБ, руководитель Private Banking, отметил: «Такие опережающие темпы роста свидетельствуют о доверии клиентов, надежности и профессиональной экспертизе банка ВТБ. Безусловно, сыграл свою роль эффект синергии от объединения двух банков. В рамках универсального банка вопросы взаимодействия между частным и корпоративным бизнесом получили дополнительный импульс».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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