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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 10 Декабря, 15:05 |
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Приморье поощрят за самые высокие темпы экономического роста
В число этих территорий вошли пять субъектов Дальнего Востока: Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатский и Приморский края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Решение о предоставлении грантов приняли на недавнем заседании правительства России. Деньги получат лишь те регионы, где темпы роста экономического потенциала стали самыми высокими. «Хочу отметить, что вчера на заседании Правительства России принято решение о предоставлении грантов в объеме около 20 млрд рублей 40 регионам, показавшим наиболее высокие темпы роста своего экономического потенциала», – заявил заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.
«Развитие Дальнего Востока в соответствии с поручением Президента РФ Владимир Владимира Путина продолжается. Сегодня в стадии реализации на Дальнем Востоке находится 1422 проекта. Общий объем заявленных инвестиций 3,7 трлн рублей. Будет создано 128 тысяч новых рабочих мест до 2025 года. В точках роста экономических центров ДФО идет строительство социальной инфраструктуры. На три года запланирована реализация 199 мероприятий, на которые выделено 56,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Из общей суммы - 23,7 миллиардов рублей – финансирование мероприятий этого года. Нам предстоит работа по разработке Национальной программы развития Дальнего Востока. Мы с губернаторами договаривались, что эта работа начнется в регионах. Сейчас идет сбор предложений в муниципалитетах. От каждого региона, каждого дальневосточника напрямую зависит то, каким будет Дальний Восток», – отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.
Всего гранты получат 40 регионов. Помимо пяти субъектов ДФО, выплаты также направят в Крым и три региона Северного Кавказа.
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