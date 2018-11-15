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09 Декабря 2018, 21:59 | Регион сегодня |

Приморцам и не только разрешен ввоз одного праворульного автомобиля в руки раз в году

Медведев утвердил временный порядок ввоза в Россию праворульных машин. Он будет действовать ровно год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил временный порядок ввоза на территорию Российской Федерации подержанных праворульных автомобилей жителями Дальневосточного федерального округа для собственных нужд. Документ подписан 21 ноября за номером № 9525п-П9.

По новым временным правилам, жителям ДФО разрешено ввезти по одному такому транспортному средству категории М1 или N1 в год для собственных нужд, не оснащая его системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Одновременно глава Правительства поручил ФТС России, МВД России, Минэкономразвития России, Минпромторгу России, Росаккредитации и Росстандарту обеспечить применение этого временного порядка.

Как говорится в порядке, при проведении оценки соответствия ввозимого на основании настоящего Порядка праворульного автомобиля в свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства вносятся сведения об отсутствии в автомобиле аппаратуры вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, в качестве основания указываются реквизиты настоящего Порядка – его номер и дата.

Напомним, ранее этот вопрос обсуждался на встрече Дмитрия Медведева с заместителем председателя Правительства – полномочным представителем Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. По словам полпреда, установка кнопок ГЛОНАСС на праворульные автомобили на территории страны осуществляется не заводом-производителем.

«По этой причине эта система не интегрирована в систему безопасности. Это означает, что на удар или опрокидывание автомобиля она не сработает. Для того чтобы она сработала на удар или опрокидывание, её надо интегрировать в систему стандартных подушек безопасности. И это может сделать только фирма-производитель», – пояснил он и предложил временно приостановить действие технического регламента об установке кнопок ГЛОНАСС на ввозимый праворульный автомобиль с двумя дополнительными условиями: «Первое – это не более одного автомобиля на физическое лицо в год, чтобы это не использовалось для спекуляций. И второе: распространить временный порядок не только на территории Приморья, но и на территории других субъектов Дальневосточного федерального округа».

Временный порядок вступил в силу по истечении пяти дней с момента подписания.

Подробнее с текстом Временного порядка ввоза на территорию Российской Федерации подержанных праворульных автомобилей жителями Дальневосточного федерального округа для собственных нужд № 9525п-П9 можно ознакомиться здесь.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: автотранспорт  Медведев 


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Комментарии
  • Псевдоним08:23, 10.12.2018

    Лучше б пошлину отполовинил
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