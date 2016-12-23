|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 11 Января, 09:07 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Поддержать Владивосток в рейтинге самых привлекательных и узнаваемых городов России можно до 30 декабря
Проект «Город России – национальный выбор» реализуется в шестой раз. Ежегодно жители страны выбирают самый значимый и символичный город государства, обладающий неповторимым культурным богатством и уникальным историческим наследием, пишет журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
В тройку претендентов на лучший город России-2017 входят также Владикавказ, за который на сегодняшний день проголосовало около пяти тысяч человек, и Чебоксары, набравшие в настоящий момент чуть более четырех с половиной тысяч голосов.
По мнению директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, лидерство Владивостока в интернет-голосовании – результат планомерной работы по продвижению туристического потенциала Приморья на международных площадках.
«Приморский край традиционно участвует в международных выставках в Японии, Корее, Китае, благодаря чему становится всё более узнаваемым и популярным. Об этом свидетельствует и увеличение турпотока. В 2015 году он составлял два миллиона человек, в 2016 году – три», – прокомментировал директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.
Отметим, что по итогам голосования 2016 года Владивосток стал четвертым в рейтинге, в 2015 году – одиннадцатым.
Поддержать любимый город может каждый желающий. Голосование проходит на сайте город-россии.рф и продлится до 30 декабря 2017 года.
- По Владивостоку можно гулять с аудиогидом
- Поддержать Владивосток в рейтинге самых привлекательных и узнаваемых городов России можно до 30 декабря
- Агрохолдинги и власти обсудят инвестиционные сельхозпроекты Дальнего Востока и Сибири на международном форуме
- До конца года в Госдуму поступит законопроект об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток
- Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
- Во Владивостоке состоится презентация новых томов исторического альбома "Пути великих свершений"
- Иностранным гостям Свободного порта Владивосток обещают восьмидневную визу
- АО "Восточный Порт" реализует новый инвестпроект в Свободном порту Владивосток
- Приморье притягивает туристов
- Российско-китайский проект по выпуску грузовиков реализует во Владивостоке ГК "Сумотори"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.