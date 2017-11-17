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Среда| 10 Января, 14:09 |
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В Приморье патрулируют территорию обитания амурского тигра с воздуха
Обзорные полеты над национальным парком показали, что браконьеры не тревожат обитателей заповедных лесов, а также подарили специалистам встречу с целым семейством амурских тигров.
За время полетов удалось осмотреть значительную часть нацпарка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь». В первую очередь эта работа, проводимая на арендуемой технике в рамках выполнения государственного задания, была направлена на защиту территории, однако уникальная возможность также позволила заняться и ее изучением, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ФГБУ «Земля леопарда».
Пока инспекторы сверху внимательно следили за наличием незваных гостей, оперативная группа на земле ждала сигнала с координатами нарушителей, чтобы при необходимости в тот же момент отправиться на задержание. Однако за время облетов присутствие каких-либо посторонних людей на особо охраняемой природной территории выявлено не было.
«Патрулируя охраняемую территорию с воздуха в зимний период, мы можем за короткий срок осмотреть большую территорию, заглянуть в самые укромные уголки заповедника и национального парка, – подчеркнул Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Это один из наиболее эффективных методов борьбы с браконьерством. А совместное использование вертолета с отделом науки позволяет использовать этот ресурс на полную мощность».
В свою очередь специалисты отдела науки во время полетов занимались авиаучетом копытных зверей – основы кормовой базы дальневосточного леопарда и амурского тигра. Полет позволил осмотреть несколько участков обитания кабанов, косуль и пятнистых оленей и учесть всех встреченных животных. Дальнейший анализ собранных материалов позволит оценить общее состояние популяций копытных на «Земле леопарда».
Самой интересной оказалась живая встреча с семьей из трех амурских тигров, стремительно пересекавших одну из долин национального парка. Приблизив вертолет достаточно близко к земле, ученые смогли сделать несколько снимков редких кошек – самки с двумя взрослыми котятами.
«Авиаучет – достаточно точный метод, который позволит нам определить плотность расселения копытных на территории, – отметила Евгения Бисиковалова, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по науке. – При этом это очень трудоемкий процесс, который требует буквально за секунды определить вид, количество и другие параметры зверей, находящихся в поле зрения. После анализа материалов мы сможем оценить состояние популяций копытных, а также качество мероприятий, проводимых нами для увеличения их численности».
Непросто представить, какие виды открывались перед участниками экспедиций, однако благодаря проведению во время полетов фотосъемки каждый может познакомиться с захватывающими дух ландшафтами и богатейшим растительным миром «Земли леопарда».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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