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В Приморье "Лермонтовский ГОК" в феврале приостановит работу
«Лермонтовский ГОК» в посёлке Светлогорье отгрузил третий вагон стопроцентного вольфрамового концентрата. Всего с момента запуска производства в Приморье – начала ноября прошлого года – предприятие отгрузило заказчикам более 73 тонн продукции.
По словам директора «Лермонтовского ГОКа» Юрия Данилова, до конца января комбинат планирует отгрузить ещё один вагон объёмом 24,5 тонны. После этого предприятие приостановит работу для того, чтобы установить и наладить новое оборудование.
Как сообщили в департаменте промышленности Приморского края, в прошлом году предприятие получило субсидию из регионального бюджета – 250 миллионов рублей на восстановление производственной деятельности. На эти средства было закуплено новое оборудование и расходные материалы. Часть оборудования уже установлена в цехах комбината, остальное поступило в Светлогорье в начале января, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
«В феврале мы на два месяца остановим работу, чтобы демонтировать старое оборудование, установить новое и наладить его. После этого возобновим работу», – сообщил Юрий Данилов.
Стоит отметить, что сегодня предприятие стабильно обеспечено заказами и на 2018 год. Заказчиком является российское ЗАО «Компания «Вольфрам». Комбинат уже получает средства за проданную продукцию. Сейчас на предприятии трудятся 250 человек.
Напомним, «Лермонтовский ГОК» испытывал проблемы с добычей руды и сбытом, начиная с 2003 года. Год назад – в сентябре 2016 года – предприятие в очередной раз остановило работу. Простой продлился год.
В октябре прошлого года комбинат посетил врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Он назначил нового директора – Юрия Данилова.
«Вижу, какие есть трудности, буду вам помогать. Привезу вам сюда инвестора, который готов вкладывать деньги, открывать разрезы», – сказал врио Губернатора в ходе визита.
После этого глава региона встретился с генеральным директором ЗАО «Компания «Вольфрам» Михаилом Горбачевым. Эта компания – крупнейшая на российском рынке. Стороны договорились о реализации инвестиционного проекта в посёлке Светлогорье. Планируется, что средства инвестора будут направлены на оснащение ГОКа мощностями для глубокого обогащения вольфрамсодержащей руды.
Отметим, доля произведенной ООО «Лермонтовский ГОК» продукции на российском рынке вольфрамового концентрата составляет 35%. Предприятие является градообразующим для монопрофильного муниципального образования Светлогорье.
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