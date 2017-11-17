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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье начинают самый крупный в России мясной проект
Группа компаний «Русагро», являющаяся резидентом ТОР «Михайловский», намерена инвестировать в создание крупного свиноводческого комплекса на территории Приморья 29 миллиардов рублей, еще 12 миллиардов рублей планируется направить на производство куриного мяса. Об этом стало известно во время встречи врио губернатора края Андрея Тарасенко с генеральным директором группы компаний «Русагро» Максимом Басовым.
Представитель компании обозначил, что «Русагро» реализует на территории ТОР «Михайловский» самый крупный свиноводческий проект в России, инвестиции в него составят 29 миллиардов рублей.
«Всего будет построено семь комплексов по три тысячи свиноматок каждый, а также современный элеватор, комбикормовый завод и убойный цех. Уже в мае этого года будут завезены племенные свиньи, на полную мощность предприятие выйдет в начале 2020 года», – рассказал Максим Басов отметив, что реализация проекта позволит обеспечить свежим мясом по доступной цене весь рынок Дальнего Востока.
Кроме того, компания также намерена вложить не менее 12 миллиардов рублей в реализацию инвестпроекта по производству куриного мяса.
Отметим, строительство необходимой инфраструктуры за счёт государства – главное отличие режима ТОРов. Приморский край отвечает за строительство дорог, системы водоснабжения, водоотведения. Так, в 2017 году завершено строительство 6,5 километров дороги в ТОР «Михайловский» со стороны села Меркушевка. В этом году планируется завершить строительство также 6,5 километров дороги со стороны села Абрамовка, земляные работы здесь уже выполнены.
Представители компании обратились с просьбой о строительстве дополнительного участка дороги протяженностью 4,5 километра к селу Абрамовка.
«Для этого нам необходимо заключить соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и включить строительство дороги в перечень объектов инфраструктуры ТОР «Михайловский», – резюмировал гендиректор.
Андрей Тарасенко поручил профильному вице-губернатору Алексею Немкову проработать этот вопрос.
Помимо этого, Максим Басов отметил, что компания намерена активно участвовать в социальных проектах. В частности, направлять денежные гранты лучшей по результатам ЕГЭ школе района.
Глава Приморья также предложил компании закупить четыре автобуса для юных хоккеистов.
«У нас в крае очень популярен хоккей, как среди взрослых, так и среди детей. В этом году мы впервые провели юношеский Новогодний хоккейный турнир на Кубок Губернатора, где собрали ребят со всего края. Ежегодно проводим турнир “Золотая шайба”, построили более 60 хоккейных коробок, но не хватает автобусов возить детей на краевые и районные соревнования», – отметил Андрей Тарасенко.
Максим Басов пообещал помочь в решении данного вопроса.
Также стороны обсудили возможности развития молочного животноводства в Кировском районе и строительство соевого изолятора в Уссурийске.
Напомним, ТОР «Михайловский» специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. О создании на территории России подобных зон заявил Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Глава государства также считает, что агропромышленный комплекс – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.
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