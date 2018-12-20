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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье резидент СПВ победил коррозию
Устойчивые к коррозии металлоконструкции начал производить резидент свободного порта Владивосток, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Завод комплексных металлических решений» организовал производство профильных труб для строительства заборов и каркасов теплиц. В проект, реализуемый по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», резидент СПВ инвестировал 40,6 млн рублей, создав 15 рабочих мест.
Производство труб и сборных комплектов развернулось в городе Артёме Приморского края. В качестве сырья для продукции используется листовая сталь. Использование защитного покрытия, выполненного по передовым технологиям, позволяет повышать устойчивость изделий к суровым климатическим условиям региона в 2-6 раз, по сравнению с традиционным покрытием. Важными характеристиками выпускаемой продукции являются быстрота возведения и снижение общего веса конструкций за счет малого удельного веса изделий.
В процессе реализации проекта резидент приобрел и запустил производственные линии по выпуску профиля и штампов, провел модернизацию склада готовых изделий. Профильные трубы продаются на территории Дальневосточного федерального округа, а также идут на экспорт в ближнее зарубежье.
Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов ранее отмечал, что для резидентов ТОР и СПВ действуют одинаковые налоговые и административные льготы: общий размер страховых взносов на 10 лет снижен до 7,6 %, налоговые преференции на землю, прибыль, имущество, свободная таможенная зона, возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, разносторонняя административная поддержка.
На сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона более 54 млрд рублей, создав 6 590 рабочих мест. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 1057. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 576,4 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано 59,6 тысячи рабочих мест.
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