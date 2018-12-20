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Владивосток стал лидером по стране в росте цен на аренду "однушек" и "трешек"
На рынке аренды квартир в регионах России специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» зафиксировали положительную динамику по итогам года. Согласно проведенному исследованию, средние ставки по стране увеличились от 1,1% в сегменте «однушек» до 3,8% за «двушки» и 4% за «трешки».
В исследовании был рассмотрены 69 городов страны с населением более 300 тысяч человек. В выборку вошли все объекты базы объявлений Mirkvartir.ru, за исключением элитного сегмента.
Однокомнатные квартиры
Среди квартир разной комнатности «однушки» показали самый невысокий прирост, составивший чуть более 1%. При этом ставки на маленькие квартиры выросли в 38 городах из 69 исследуемых. Больше прочих это подорожание должны ощутить на себе арендаторы Владивостока (+19,1%), Казани (+16,8%), Волгограда (+14%), Мурманска (+13,9%) и Курска (+11,5%).
В городах с самыми высокими затратами на аренду прирост составил около 5%, за исключением Севастополя, замыкающего первую пятерку ценового рейтинга. Здесь ставки ушли в минус и опустились ниже симферопольских – 19,8 тыс. руб./мес.
Три первых строчки, как обычно, достались Москве (39 тыс. руб./мес.), Санкт-Петербургу (23,5 тыс. руб./мес.) и Сочи (23 тыс. руб./мес.).
Двухкомнатные квартиры
«Двушки» за год подорожали в 50 городах из 69, причем больше всего в Нижнем Тагиле, показавшем отрицательный прирост по «однушкам». В этом сегменте годовая коррекция в Тагиле составила +15%. На 12−13% стало накладнее снимать жилье в Саратове, Казани и Подмосковье, на 11% – в Новосибирске.
Самая высокая аренда после Москвы (46,9 тыс. руб./мес.) отмечена в Сочи (35,1 тыс. руб./мес.), Петербурге (34,1 тыс. руб./мес.), Симферополе (31,2 тыс. руб./мес.) и Севастополе (28 тыс. руб./мес.).
Трехкомнатные квартиры
«Трешки» поднялись в стоимости аренды больше всего. 54 города из 69 переписали ценники в сторону повышения. В лидерах по приросту, как и в сегменте «однушек», – Владивосток (+12,5%). Сургут, Тюмень, Хабаровск и Подмосковье задрали ставки в среднем на 11%.
По цене аренды в призовую пятерку в сегменте «трешек» вошел и воцарился на четвертом месте Екатеринбург (38,2 тыс. руб./мес.). Выше него в рейтинге «золотая» тройка – Москва (59,2 тыс. руб./мес.), Сочи (49,4 тыс. руб./мес.), Питер (47,7 тыс. руб./мес.), ниже – Симферополь (38 тыс. руб./мес.) и Севастополь (37 тыс. руб./мес.). Впрочем, последний был вытеснен Екатеринбургом из топовой пятерки.
«Несмотря на среднестатистическое повышение ставок, предложение по-прежнему преобладает над спросом, – рассказывает о ситуации на рынке аренды Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – При этом объекты с оптимальным соотношением цена-качество очень быстро уходят из базы, «висеть» остаются варианты с завышенными ценниками, что в определенной степени влияет на общую статистику».
Ставки аренды и прирост за год на квартиры в крупнейших городах России (руб./мес)
№ Город 1-комн. Прирост 2-комн. Прирост 3-комн. Прирост
1 Москва 38893 4,2% 46878 5,6% 59291 7,0%
2 Санкт-Петербург 23449 5,3% 34149 5,1% 47651 6,0%
3 Сочи 23029 5,1% 35148 7,8% 49388 6,3%
4 Симферополь 21829 4,6% 31221 1,6% 37908 2,3%
5 Севастополь 19771 −3,7% 27932 −1,5% 37130 5,1%
6 Московская область 18571 3,7% 25347 12,0% 35676 11,0%
7 Казань 15973 16,8% 22093 12,4% 35410 9,1%
8 Екатеринбург 15907 0,8% 23311 2,5% 38285 7,6%
9 Сургут 15479 7,4% 23379 9,0% 25828 11,3%
10 Владивосток 15462 19,1% 20039 7,8% 23365 12,5%
Автор фото - Марина Божко.
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