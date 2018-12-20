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10 Января 2019, 17:00 | Регион сегодня |

Владивосток стал лидером по стране в росте цен на аренду "однушек" и "трешек"

Из 69 городов России стремительный взлет цен на аренду квартир почувствуют в столице Приморья. И это только начало

На рынке аренды квартир в регионах России специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» зафиксировали положительную динамику по итогам года. Согласно проведенному исследованию, средние ставки по стране увеличились от 1,1% в сегменте «однушек» до 3,8% за «двушки» и 4% за «трешки».

В исследовании был рассмотрены 69 городов страны с населением более 300 тысяч человек. В выборку вошли все объекты базы объявлений Mirkvartir.ru, за исключением элитного сегмента.

Однокомнатные квартиры

Среди квартир разной комнатности «однушки» показали самый невысокий прирост, составивший чуть более 1%. При этом ставки на маленькие квартиры выросли в 38 городах из 69 исследуемых. Больше прочих это подорожание должны ощутить на себе арендаторы Владивостока (+19,1%), Казани (+16,8%), Волгограда (+14%), Мурманска (+13,9%) и Курска (+11,5%).

В городах с самыми высокими затратами на аренду прирост составил около 5%, за исключением Севастополя, замыкающего первую пятерку ценового рейтинга. Здесь ставки ушли в минус и опустились ниже симферопольских – 19,8 тыс. руб./мес.

Три первых строчки, как обычно, достались Москве (39 тыс. руб./мес.), Санкт-Петербургу (23,5 тыс. руб./мес.) и Сочи (23 тыс. руб./мес.).

Двухкомнатные квартиры

«Двушки» за год подорожали в 50 городах из 69, причем больше всего в Нижнем Тагиле, показавшем отрицательный прирост по «однушкам». В этом сегменте годовая коррекция в Тагиле составила +15%. На 12−13% стало накладнее снимать жилье в Саратове, Казани и Подмосковье, на 11% – в Новосибирске.

Самая высокая аренда после Москвы (46,9 тыс. руб./мес.) отмечена в Сочи (35,1 тыс. руб./мес.), Петербурге (34,1 тыс. руб./мес.), Симферополе (31,2 тыс. руб./мес.) и Севастополе (28 тыс. руб./мес.).

Трехкомнатные квартиры

«Трешки» поднялись в стоимости аренды больше всего. 54 города из 69 переписали ценники в сторону повышения. В лидерах по приросту, как и в сегменте «однушек», – Владивосток (+12,5%). Сургут, Тюмень, Хабаровск и Подмосковье задрали ставки в среднем на 11%.

По цене аренды в призовую пятерку в сегменте «трешек» вошел и воцарился на четвертом месте Екатеринбург (38,2 тыс. руб./мес.). Выше него в рейтинге «золотая» тройка – Москва (59,2 тыс. руб./мес.), Сочи (49,4 тыс. руб./мес.), Питер (47,7 тыс. руб./мес.), ниже – Симферополь (38 тыс. руб./мес.) и Севастополь (37 тыс. руб./мес.). Впрочем, последний был вытеснен Екатеринбургом из топовой пятерки.

«Несмотря на среднестатистическое повышение ставок, предложение по-прежнему преобладает над спросом, – рассказывает о ситуации на рынке аренды Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – При этом объекты с оптимальным соотношением цена-качество очень быстро уходят из базы, «висеть» остаются варианты с завышенными ценниками, что в определенной степени влияет на общую статистику».

Ставки аренды и прирост за год на квартиры в крупнейших городах России (руб./мес)

№ Город                        1-комн. Прирост 2-комн. Прирост 3-комн. Прирост 

1 Москва                         38893    4,2%      46878    5,6%       59291    7,0%

2 Санкт-Петербург         23449    5,3%      34149    5,1%       47651    6,0%

3 Сочи                             23029    5,1%      35148    7,8%      49388     6,3%

4 Симферополь             21829    4,6%      31221    1,6%       37908     2,3%

5 Севастополь               19771    −3,7%    27932    −1,5%     37130     5,1%

6 Московская область   18571    3,7%      25347    12,0%     35676    11,0%

7 Казань                          15973   16,8%     22093    12,4%     35410    9,1%

8 Екатеринбург               15907   0,8%       23311     2,5%      38285    7,6%

9 Сургут                          15479    7,4%      23379     9,0%      25828    11,3%

10 Владивосток              15462   19,1%     20039     7,8%      23365    12,5%

 

Автор фото - Марина Божко.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: жилье  аренда 


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