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Докеры Владивостокского морского торгового порта установили собственный рекорд скорости обработки вагонов
«Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) сократил среднее время обработки железнодорожных составов и установил собственный рекорд скорости перевалки грузов, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Среднесуточная скорость обработки в январе 2017 года составила 340 вагонов, что на 40% превысило показатели января 2016 года (241 единица). При этом среднесуточная скорость обработки за весь 2016 год составляла 278 вагонов, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе ВМТП.
В октябре 2016 года специалисты ВМТП разработали и внедрили новую технологическую карту сортировки и обработки составов со смешанными видами грузов. Кроме того, для ускорения маневровых работ на территории порта и сортировки железнодорожных составов ВМТП запустил в эксплуатацию собственный тепловоз ТГМ 4Б. Эти меры позволили значительно увеличить скорость обработки и сократить сроки отправки поездов для клиентов транспортной группы FESCO.
– В январе 2017 года интенсивность работы терминалов значительно выросла и продолжает расти, – отметил генеральный директор ВМТП Заирбек Юсупов, – 2 февраля докеры ВМТП установили рекорд, обработав 486 вагонов. Это максимум за всю историю порта.
В настоящее время порт внедряет решения для автоматизации производственных процессов. Благодаря запуску системы автоматического взвешивания грузов ВМТП в два раза ускорил эту процедуру без привлечения дополнительных сотрудников.
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