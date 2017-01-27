Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Суббота| 11 Февраля, 00:04 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 58 р.
1 EUR 62 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 850 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Экология восходит на трон
свежий номер
Дальневосточный капитал № 1, 2017

Регион сегодня
10.02 |
Докеры Владивостокского морского торгового порта установили собственный рекорд скорости обработки вагонов
10.02 |
К середине 2017 года Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области планирует выйти на проектную мощность
10.02 |
Первый инвестор свободного порта в Корсакове создаст крупный рыбоперерабатывающий комплекс
10.02 |
В Якутии пройдут испытания водородной турбогенераторной установки
10.02 |
На Камчатке рассматриваются перспективы развития портовой инфраструктуры совместно с компанией Maersk
статьи раздела
Компании
27 Января 2017, 09:10
"Океанрыбфлот": рыбаков стихия не пугает Рыбодобывающая компания ПАО "Океанрыбфлот" завершила промысловые экспедиции в Охотском, Беринговом морях и на Северных Курилах. Ежедневные сводки из районов добычи говорят о том, что экипажи выполнили свою задачу, квоты освоены в полной мере и моряки возвращаются домой.
статьи раздела
Регион сегодня
27 Января 2017, 09:00
ДВЖД: курс на расширение пропускной способности Дальневосточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" - в 2016 году сохранила главную тенденцию последних лет - увеличение перевозок в направлении тихоокеанских портов, об этом сообщил журналистам начальник Дальневосточной железной дороги Николай МАКЛЫГИН.
статьи раздела
Финансы
25 Января 2017, 10:20
Кризиса нет, есть возможности Сергей ЦИКАЛЮК: "Стать лидером на рынке страхования для нас не просто мечта, а именно цель, к которой мы идем, совершая конкретные действия и принимая выверенные управленческие решения"
статьи раздела
Финансы
25 Января 2017, 09:20
Сбербанк предлагает поговорить… Японские практики "кайдзен" и "конбан" могут стать ориентиром для дальневосточного бизнеса
статьи раздела
Территория
24 Января 2017, 16:44
Пришел с идеей - вышел с производством Первый юбилей - 5 лет со дня открытия - отметил технопарк "Якутия"
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
10 Февраля 2017, 15:16 | Регион сегодня

Докеры Владивостокского морского торгового порта установили собственный рекорд скорости обработки вагонов

Специалисты ВМТП разработали и внедрили новую технологическую карту сортировки и обработки составов со смешанными видами грузов

«Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) сократил среднее время обработки железнодорожных составов и установил собственный рекорд скорости перевалки грузов, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

Среднесуточная скорость обработки в январе 2017 года составила 340 вагонов, что на 40% превысило показатели января 2016 года (241 единица). При этом среднесуточная скорость обработки за весь 2016 год составляла 278 вагонов, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе ВМТП.

В октябре 2016 года специалисты ВМТП разработали и внедрили новую технологическую карту сортировки и обработки составов со смешанными видами грузов. Кроме того, для ускорения маневровых работ на территории порта и сортировки железнодорожных составов ВМТП запустил в эксплуатацию собственный тепловоз ТГМ 4Б. Эти меры позволили значительно увеличить скорость обработки и сократить сроки отправки поездов для клиентов транспортной группы FESCO.

– В январе 2017 года интенсивность работы терминалов значительно выросла и продолжает расти, – отметил генеральный директор ВМТП Заирбек Юсупов, – 2 февраля докеры ВМТП установили рекорд, обработав 486 вагонов. Это максимум за всю историю порта.

В настоящее время порт внедряет решения для автоматизации производственных процессов. Благодаря запуску системы автоматического взвешивания грузов ВМТП в два раза ускорил эту процедуру без привлечения дополнительных сотрудников.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: грузы  ВМТП 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Среда обитания
23 Января 2017, 18:26
Почему Китай называют мировой фабрикой Шаньдун (в переводе на русский: "восток гор") - небольшая провинция Китая, занимающая по площади меньше квадратных километров, чем Приморский край. Но, несмотря на свои невнушительные размеры, Шаньдун впечатляет объемами производства. Кажется, что на каждом метре этой богатой провинции что-то выпускают: от произведений искусства из стекла до нефтедобывающего оборудования, пишет корреспондент "Дальневосточного капитала", вернувшийся из путешествия.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
23 Января 2017, 17:30
Чего ждут дальневосточники от 2017 года О том, какие планы и ожидания на 2017 год есть у дальневосточников, узнал деловой журнал "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
23 Января 2017, 16:26
Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Владивосток - город с очень сильной энергетикой Владивосток пытается заглянуть в будущее. Какими эпитетами его только не наградили в последнее время. Он - форпост России на границе с Азиатско-Тихоокеанским регионом, он - центр международного сотрудничества, он - европейский город, обращенный к Азии. В любом случае, если в понятие "форпост" уже не вкладывать первоначальное - военное, оборонное - предназначение города, то он, выдвинутый на новую ответственную роль в истории России, должен многое переосмыслить. Оставаясь вольным по духу портовым городом, приморская столица должна особое внимание уделить среде обитания. И это особенно важно, поскольку она формируется на столетия вперед.
статьи раздела
Вкус жизни
23 Января 2017, 15:07
"Дальневосточный капитал" опубликовал календарь событийного туризма Дальнего Востока на 2017 год 2017 год богат событиями, которые могут заинтересовать туристов со всего мира
статьи раздела
Вкус жизни
23 Января 2017, 14:03
Лариса ДЯДЬКОВА, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра: Если ты наделен даром, то не имеешь права распорядиться им бездумно Она могла бы жить в Петербурге или Люксембурге, петь на сцене Мариинского театра и выступать с гастролями на лучших европейских площадках, а в свободное время отдыхать в собственном домике на берегу Средиземного моря. Но спокойная жизнь - не ее стихия. Поэтому, оставаясь востребованной оперной солисткой, она приняла приглашение возглавить оперную труппу Приморской сцены Мариинского театра и приехала во Владивосток работать с молодыми певцами, развивать их потенциал и прививать на приморской земле традиции одного из лучших оперных театров.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика