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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 11 Апреля, 08:29 |
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Дальневосточный капитал № 3, 2017
10.04 |ВМТП обеспечил перевалку листовой стали для газопровода проекта "Ямал СПГ"
10.04 |200 млн рублей будут направлены на закупку сои для нового завода "Амурский" в ТОР "Белогорск"
10.04 |Сбербанк увеличил максимальную сумму по кредитам для физических лиц в среднем в два раза
10.04 |Владимир Прокопьев выступил на закрытии II Съезда экологов Республики Саха (Якутия)
10.04 |Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) в ДФО отмечает юбилей
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10 Апреля 2017, 18:13 | Регион сегодня
ВМТП обеспечил перевалку листовой стали для газопровода проекта "Ямал СПГ"
"Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) завершил работы по перевалке и отгрузке трех судовых партий листовой стали из Южной Кореи. Груз общим объёмом свыше 10 500 тонн предназначен для строящегося газопровода проекта "Ямал СПГ".
В январе 2017 года ВМТП заключил с АО «Загорский трубный завод» (поставщик труб для «Ямал СПГ») прямой договор на перевалку и железнодорожную отправку стальных неупакованных листов. Перевалка листовой стали осуществлялась по схеме судно-склад-полувагон. 8 апреля ВМТП отправил заказчику заключительную партию.
Из листовой стали «Загорский трубный завод» изготовит трубы размером 530х25 мм, которые будут использованы для строительства второй очереди Южно-Тамбейского месторождения.
Проект «Ямал СПГ» предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения, расположенного на полуострове Ямал.
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