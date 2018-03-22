|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 10 Апреля, 19:27 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Александр Жирков: Время конкретных решений – в Мирном обсудили итоги первой трехлетки по подготовке местных промышленных кадров
|
|
|
|
|
|
В мероприятии приняли участие народные депутаты, председатели постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), руководители и ответственные работники профильных министерств и ведомств Республики Саха (Якутия), главы улусов, а также представители крупных промышленных предприятий и образовательных учреждений Мирнинского района, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.
Вопросы привлечения населения из сельских районов в промышленные предприятия республики поднимались еще с начала 20-х годов прошлого столетия, когда на угольные и золотодобывающие месторождения массово направляли молодежь из центральных районов Якутии.
Новый импульс этому направлению работы дали первые за последние годы масштабные мероприятия по привлечению в промышленные предприятия республики местного населения с участием первых лиц правительства, крупнейших промышленных предприятий республики, глав улусов и районов, состоявшиеся по инициативе спикера Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александра Жиркова в городе Мирном в ноябре 2015 года.
В декабре 2015 года парламент Якутии принял постановление о привлечении и закреплении трудовых ресурсов на промышленных предприятиях, осуществляющих деятельность на территории Республики Саха (Якутия). Через два года, в декабре 2017-го, была принята государственная программа "Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы", по которой сегодня проводится комплексная работа. Логичным завершением решений стало объявление Главой Республики Саха (Якутия) 2018 года Годом содействия занятости населения. Вопросы трудоустройства местных кадров сегодня включены в Стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года с целевым видением до 2050 года.
Исполнение решений по вопросам трудоустройства и закрепления специалистов сельских районов в промышленных предприятиях республики находится под пристальным вниманием и контролем парламента республики. Выездные мероприятия по реализации рекомендаций парламентских слушаний от 24 ноября 2015 года на тему «Привлечение и закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях, осуществляющих деятельность на территории Республики Саха (Якутия)» периодически проводятся в различных улусах республики. Месяц назад в городе Нерюнгри состоялось выездное совещание по данной теме, по итогам которого главы пяти сельских муниципальный районов республики заключили соглашение о сотрудничестве с угледобывающей компанией «Колмар».
В Мирном, 5 апреля, участники выездного совещания обсудили тему привлечения и закрепления трудовых ресурсов в промышленных предприятиях уже во второй раз. Спикер парламента республики отметил, в отличие от предыдущей встречи, сегодня участники перешли от общих вопросов к уже более детальным, конкретным решениям. Появилась аналитическая и статистическая база, которая позволяет оценить масштаб ситуации, потребности промышленных предприятий в профессиях, составить точные экономические прогнозы и действовать в нужном направлении.
С основной информацией выступили председатель Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения Степан Москвитин и первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Присяжный. Они сообщили о том, что в рамках республиканского проекта «Местные кадры в промышленность» проведена оценка деятельности 747 промышленных предприятий и 48 инвестиционных проектов Якутии, на основании которых составлен прогнозный план по подготовке кадров. Всего до 2020 года на предприятиях промышленности планируется трудоустроить порядка 22 тысяч человек из числа местных жителей и молодежи до 30 лет. В этом году совместно с 35 районами республики сформирован список из 1148 человек.
О проводимой кадровой работе рассказали представители крупных промышленных предприятий – директор Центра подготовки кадров АК «АЛРОСА» (ПАО) Сергей Андреевский и начальник управления по персоналу и социальным программам ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» Сергей Нестеров. Свои предложения внесли муниципалитеты. Главы Нюрбинского, Сунтарского, Вилюйского и Верхневилюйского улусов высказали пожелание о подготовке специалистов на базе учреждений профессионального образования Вилюйской группы улусов, которые по географическому расположению находятся ближе к промышленным районам. Кроме того, прозвучало предложение о создании института уполномоченного по подготовке кадров для промышленности.
Глава Мирнинского района Ришат Юзмухаметов отметил, в свою очередь, что в Мирном готовы обучать не только кадры для алмазодобывающей промышленности, как это было многие годы, но и других новых, не менее перспективных специальностей. Большой интерес имеется к подготовке газовиков, нефтяников и других технических профессий. В скором времени планируется проведение первого Мирнинского нефтегазового форума.
Подводя итоги, Александр Жирков сделал ряд предложений профильным структурам, министерствам и ведомствам республики. При этом спикер обратил внимание на создание филиалов и опорных образовательных пунктов по подготовке профессиональных рабочих кадров в сельских районах, на развитие шефских отношений между промышленными и сельскими муниципальными образованиями. Также он подчеркнул о необходимости проведения работы по закреплению кадров, прерогатива которой должна быть предоставлена образовательным учреждениям и руководству региона. «Республика должна быть заинтересована не только в том, чтобы люди, идущие работать в промышленность, получили образование, но и закрепились в профессии», - считает спикер.
Он также поддержал предложение о создании института уполномоченных, предложив Государственному комитету по занятости населения республики изучить данный вопрос.
Спикер Ил Тумэна поблагодарил представителей крупных промышленных предприятий за активное участие во встрече. «Сегодня в республику приходят новые компании. Они меняют промышленный облик региона. Наглядный пример: Мирный – традиционно для всех нас алмазная провинция, на глазах превращается в Мирный алмазный, нефтяной, газовый и энергетический. Эти изменения носят долговременный характер. Значит, республика должна готовить свои, местные кадры с учетом новых реалий. А это, в свою очередь, требует внесения существенных изменений в общую концепцию профессионального образования и размещения образовательных учреждений, изменений учебных планов, подготовку обучающего состава, других глубоких перемен. Подготовка кадров – а мы ставим задачу наибольшего привлечения в промышленные предприятия, работающие на территории республики, местных, хорошо, качественно подготовленных и готовых к длительной работе кадров – задача перспективная и мы будем его рассматривать комплексно, с учетом перспектив на многие годы», - подчеркнул, завершая выездное заседание, Александр Жирков.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Во Владивостоке рыбный рынок в районе Корабельной набережной могут отдать охлажденной продукции
- КНР выступит стратегическим партнером проекта развития острова Русский во Владивостоке
- Александр Жирков: Время конкретных решений – в Мирном обсудили итоги первой трехлетки по подготовке местных промышленных кадров
- На всей территории Приморья введен особый противопожарный режим
- 68 тысяч китайских туристов приехали в Приморье за три месяца
- Владивостоку и Хабаровску потребовался дополнительный авиарейс
- Первый катамаран из Приморья готовится отправиться в Республику Корея
- Технопарк "Русский" покажет "визуализацию деятельности"
- Жители Приморья выбирают лучшую компанию региона
- 600-й резидент Свободного порта Владивосток намерен взяться за сервис для автомобилистов
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.