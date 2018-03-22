|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 10 Апреля, 22:18 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
КНР выступит стратегическим партнером проекта развития острова Русский во Владивостоке
Российский Фонд развития Дальнего Востока и китайский Центр планирования и исследований Шёлкового пути договорились о стратегическом сотрудничестве с China Communications Construction Corporation (СССС, КНР) при реализации проекта строительства Центра международного сотрудничества (ЦМС) – Дальневосточного города здоровья, науки и инноваций на о.Русский во Владивостоке. Соответствующее соглашение подписано на полях Азиатского экономического форума в Боао.
Целью совместного комплексного проекта, который реализуется во Владивостоке в соответствии с Концепцией развития о. Русский, одобренной распоряжением Правительства РФ, является создание современного многофункционального кластера, включающего конгрессно-выставочный центр с гостиничной инфраструктурой, научно-исследовательский и лечебный центр, многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс, международный деловой центр, жилье и гостиницы, туристическую и рекреационную зоны. Площадь застройки - 522 га. Суммарная площадь планируемых объектов недвижимости – более 1,7 млн кв. м. Общий бюджет проекта оценивается в cумму более 140 млрд рублей, из которых значительную часть могут составить международные инвестиции.
China Communications Construction Corporation (СССС) - многопрофильный государственный концерна со штаб-квартирой в Пекине, одного из мировых лидеров в области проектирования и строительства портов, жилой и коммерческой недвижимости, автодорог, мостов, железнодорожных магистралей, метро и аэропортов.
СССС присоединилась к консорциуму международных инвесторов, который был создан осенью прошлого года ФРДВ и Центром планирования и исследований Шёлкового пути для реализации проекта комплексного развития территории острова Русский. Консорциум объединяет такие компании, как China Aviation International Construction and Investment Company, Changshengyuan Group, Qinhuangdao Zhongmin Investments, China Huaxin Group, Country Garden Group, Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Company, Sunac China (Beijing), China Chengtong International Investment, China National Culture & Art Company. CССС рассматривает как возможность прямых инвестиций в проект, включая финансирование строительства международного конгрессно-выставочного центра, так и участие в проектировании, строительстве и управлении объектами.
«Мы рассчитываем, что Центр международного сотрудничества - Дальневосточный город здоровья, науки и инноваций станет пилотным проектом новой комплексной международной программы в сфере здравоохранения и практическим шагом реализации взаимовыгодных инициатив в рамках глобальной стратегии "Один пояс, один путь". Предпосылкой для общего успеха являются не только объединившиеся вокруг проекта сильные партнеры из Азии, но и уникальные конкурентные преимущества региона. В пределах двухчасового перелета проживает более 1 млрд человек. Приморский край характеризуется стабильным ростом турпотока, который по прогнозам к 2020 году достигнет 7 млн человек, чему будет также способствовать новый режим электронной визы», - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.
Азиатский экономический форум проходит 8-11 апреля в Боао (провинция Хайнань, Южный Китай) под лозунгом «Открытая инновационная Азия ради большего глобального процветания». В форуме принимает участие более 2 тыс. политиков, экономистов и предпринимателей из десятков стран и регионов мира.
- Во Владивостоке рыбный рынок в районе Корабельной набережной отдадут охлажденной рыбе
- КНР выступит стратегическим партнером проекта развития острова Русский во Владивостоке
- Александр Жирков: Время конкретных решений – в Мирном обсудили итоги первой трехлетки по подготовке местных промышленных кадров
- На всей территории Приморья введен особый противопожарный режим
- 68 тысяч китайских туристов приехали в Приморье за три месяца
- Владивостоку и Хабаровску потребовался дополнительный авиарейс
- Первый катамаран из Приморья готовится отправиться в Республику Корея
- Технопарк "Русский" покажет "визуализацию деятельности"
- Жители Приморья выбирают лучшую компанию региона
- 600-й резидент Свободного порта Владивосток намерен взяться за сервис для автомобилистов
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.