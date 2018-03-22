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КНР выступит стратегическим партнером проекта развития острова Русский во Владивостоке

Суммарная площадь планируемых объектов недвижимости – более 1,7 млн кв. м. Общий бюджет проекта оценивается в cумму более 140 млрд рублей

Российский Фонд развития Дальнего Востока и китайский Центр планирования и исследований Шёлкового пути договорились о стратегическом сотрудничестве с China Communications Construction Corporation (СССС, КНР) при реализации проекта строительства Центра международного сотрудничества (ЦМС) – Дальневосточного города здоровья, науки и инноваций на о.Русский во Владивостоке. Соответствующее соглашение подписано на полях Азиатского экономического форума в Боао.

Целью совместного комплексного проекта, который реализуется во Владивостоке в соответствии с Концепцией развития о. Русский, одобренной распоряжением Правительства РФ, является создание современного многофункционального кластера, включающего конгрессно-выставочный центр с гостиничной инфраструктурой, научно-исследовательский и лечебный центр, многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс, международный деловой центр, жилье и гостиницы, туристическую и рекреационную зоны. Площадь застройки - 522 га. Суммарная площадь планируемых объектов недвижимости – более 1,7 млн кв. м. Общий бюджет проекта оценивается в cумму более 140 млрд рублей, из которых значительную часть могут составить международные инвестиции.

China Communications Construction Corporation (СССС) -  многопрофильный государственный концерна со штаб-квартирой в Пекине, одного из мировых лидеров в области проектирования и строительства портов, жилой и коммерческой недвижимости, автодорог, мостов, железнодорожных магистралей, метро и аэропортов.

СССС присоединилась к консорциуму международных инвесторов, который был создан осенью прошлого года ФРДВ и Центром планирования и исследований Шёлкового пути для реализации проекта комплексного развития территории острова Русский. Консорциум объединяет такие компании, как China Aviation International Construction and Investment Company, Changshengyuan Group, Qinhuangdao Zhongmin Investments, China Huaxin Group, Country Garden Group, Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Company, Sunac China (Beijing), China Chengtong International Investment, China National Culture & Art Company. CССС рассматривает как возможность прямых инвестиций в проект, включая финансирование строительства международного конгрессно-выставочного центра, так и участие в проектировании, строительстве и управлении объектами.

«Мы рассчитываем, что Центр международного сотрудничества - Дальневосточный город здоровья, науки и инноваций станет пилотным проектом новой комплексной международной программы в сфере здравоохранения и практическим шагом реализации взаимовыгодных инициатив в рамках глобальной стратегии "Один пояс, один путь". Предпосылкой для общего успеха являются не только объединившиеся вокруг проекта сильные партнеры из Азии, но и уникальные конкурентные преимущества региона. В пределах двухчасового перелета проживает более 1 млрд человек. Приморский край характеризуется стабильным ростом турпотока, который по прогнозам к 2020 году достигнет 7 млн человек, чему будет также способствовать новый режим электронной визы», - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

Азиатский экономический форум проходит 8-11 апреля в Боао (провинция Хайнань, Южный Китай) под лозунгом «Открытая инновационная Азия ради большего глобального процветания». В форуме принимает участие более 2 тыс. политиков, экономистов и предпринимателей из десятков стран и регионов мира.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: КНР  СССС 


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