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10 Мая 2018, 13:16 | Регион сегодня

В Приморье откроют производство инновационной коммунальной и дорожной техники

Именно из Владивостока будет развиваться экспортное направление и работа со странами Юго-Восточной Азии

Первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко провел встречу с представителями компании «Меркатор Холдинг» – одного из крупнейших производителей машин и оборудования дорожно-коммунальной сферы. Стороны обсудили планы компании по созданию в Приморье производства высокотехнологичной инновационной специальной коммунальной и дорожной техники. Организовать такие предприятия в крае ранее поручил врио губернатора Андрей Тарасенко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Как отметил вице-президент «Меркатор Холдинг» по развитию и стратегическим коммуникациям Руслан Попович, помимо организации производства высокотехнологичной инновационной коммунальной и дорожной техники и сервисного центра по ее обслуживанию, планируются к реализации проекты по цифровизации дорожной и коммунальной отрасли, повышению качества содержания дорог и улично-дорожной сети. А также внедрению новых инновационных технологий зимнего и летнего содержания дорог и улично-дорожной сети городов, новаций в дорожной и коммунальной сфере и сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Инвестиции составят около 500 миллионов рублей.

Помимо этого, стороны обсудили реализацию проектов по совершенствованию организации, повышению безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог.

Александр Костенко отметил, что сотрудничество с «Меркатор Холдинг» – достаточно перспективное направление для Приморского края. Это организация современного производства, насыщение приморского рынка качественной техникой и создание новых рабочих мест для жителей края.

По мнению председатель совета директоров «Меркатор Холдинг» Станислава Николаева, в Приморском крае на сегодняшний день есть все условия для создания высокотехнологических и современных предприятий.

«Приморье станет для нас стратегическим форпостом для производства дорожной и коммунальной техники не только для нужд дальневосточных предприятий отрасли. Именно из Владивостока будет развиваться экспортное направление и работа со странами Юго-Восточной Азии. “Меркатор Холдинг” в этом году стал победителем рейтинга быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний “ТехУспех” – приоритетного проекта Минэкономразвития России «Поддержка частных высокотехнологичных компаний-лидеров» и вошел в число 32 компаний, названных “Национальными чемпионами”. Это дает нам возможность использовать все меры государственной поддержки для развития экспорта и выхода на международные рынки», – отметил Станислав Николаев.

Напомним, создание в Приморье производств по сборке техники различной направленности введется по инициативе врио Губернатора края Андрея Тарасенко. Так, по поручению главы региона в крае уже началась сборка сельскохозяйственной техники на базе дилерского центра ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш». Всего в этом году планируется собрать и продать приморским аграриям более 30 комбайнов и четырех тракторов.

Сборочное производство сельскохозяйственной техники в Приморье налажено в рамках соглашения о сотрудничестве, которое подписали Андрей Тарасенко и генеральный директор ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» Валерий Мальцев. Соглашением предусмотрена отверточная сборка зерноуборочных комбайнов «VEKTOR», тракторов «VERSATILE», жаток и косилок. Сборочное производство будет создано на базе дилерского центра ООО «Дальневосточный Автоцентр».

Фото с сайта Merkatorgroup.ru

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: производство  Меркатор Холдинг 


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Комментарии
  • Псевдоним13:32, 10.05.2018

    Сапожник без сапог, владик грязнущий город, но при этом хотят производить технику для уборки и чистки.
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