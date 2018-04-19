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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 10 Мая, 22:47 |
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Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
Как сообщили в департаменте промышленности Приморского края, рост производства достигнут в добыче угля и металлических руд, в обрабатывающем секторе, а также в металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, автотранспортных средств, мебели.
В добывающем секторе индекс производства составил 116,6% к уровню первого квартала 2017 года. Так, отмечен рост в добыче металлических руд (+32,7%) и в добыче угля (+6,3%) из-за увеличения добычи бурого рядового угля (+16,3%), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Кроме того, в январе-марте этого года на 13,4% увеличился выпуск продукции обрабатывающего сектора по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В первую очередь это произошло за счет роста в производстве резиновых и пластмассовых изделий, в частности – производства дверных пластмассовых блоков и порогов для них (+130,0%), в металлургическом производстве (+70,0%), производстве готовых металлических изделий (+10,5%), машин и оборудования (+60,0%).
Рост на 50% показало в регионе производство автотранспортных средств из-за увеличения производства легковых автомобилей ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».
Рост производства в 330%, по сравнению с первым кварталом прошлого года, показало и арсеньевское предприятие ПАО ААК «Прогресс».
В департаменте промышленности добавили: индекс промышленного производства на предприятиях, занимающихся обеспечением электрической энергией, газом и паром в первом квартале составил 112,8 % к уровню января-марта 2017 года.
«Рост производства электроэнергии обусловлен увеличением выработки станциями филиала “Приморская генерация” АО “ДГК” на 15,9% и Приморской ГРЭС филиала “ЛуТЭК” – на 18,4%», – сообщили специалисты.
Напомним, по итогам 2017 года индекс промышленного производства в Приморье вырос на 16,7% по сравнению с предыдущим годом.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края).
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