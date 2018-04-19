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Четверг| 10 Мая, 22:47 |
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Во Владивостоке во время гастрономического фестиваля можно попробовать печенье из мидий
C 11 по 20 мая во Владивостоке и Находке пройдёт гастрономический фестиваль, посвящённый одному из ценнейших продуктов дальневосточной кухни – приморской мидии, соощили журналу "Дальневосточный капитал" в Тихоокеанском туристическом союзе.
Во время фестиваля подавать свежие мидии по специальной цене 300 руб./500 г будут 12 заведений Владивостока и Находки:
Ресторан дальневосточной кухни Port Cafe,
Фермерский ресторан Ogonёk,
Рестобар «Невинные радости»,
Кафе Studio,
Ресторан Svoy,
Ресторан «Токио» (остановка «Дальзавод»),
Бар «Другое место»,
Brugge Pub,
Кафе «Мидия»,
Ресторан «Золотой дракон»,
Ресторан Novik Country Club,
Ресторан & бар Black Rabbit (г. Находка).
«Раскрывать» вкус нашего региона и представлять гостям героя фестиваля – мидию – каждое заведение будет по-своему, поэтому в дни события стоит попробовать несколько интерпретаций мидийных изысков в разных заведениях. А на десерт один участник этого праздника дальневосточной кухни готовит по-настоящему уникальный сюрприз жителям и гостям Владивостока: только в дни фестиваля в кафе «Мидия» можно будет попробовать... печенье из приморского моллюска!
Напомним, что даты фестиваля мидий выбраны не случайно – в это время приморская мидия самая вкусная и полезная: в первой половине мая моллюск готовится к нересту, набирает вес и становится особенно богат микроэлементами, минералами, витаминами группы B и аминокислотами. Кроме того, за счёт отличного состава воды Японского моря от вод северного побережья Европы, приморская мидия отличается более ярким вкусом, бóльшим содержанием йода и минеральных солей.
Гастрономический фестиваль мидий проходит в Приморье впервые и является частью годового календаря событий дальневосточной кухни. Организаторы фестиваля — некоммерческая организация «Тихоокеанский туристический союз», ответственная за проект Pacific Russia Food.
Информация о фестивале в Instagram — в аккаунте @vladivostok.travel
Фото: Port Cafe. Предоставлено Тихоокеанским туристическим союзом
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