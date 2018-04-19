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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 10 Мая, 22:47 |
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Восточный экономический форум во Владивостоке обзавелся "дорожной картой"
В Приморском крае принят план мероприятий по подготовке и проведению IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября. «Дорожную карту» утвердил врио губернатора региона Андрей Тарасенко.
Документ включает 14 разделов, среди них – подготовка транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройство, обучение волонтеров и сервисного персонала, транспортное обеспечение, гостиничное размещение, организация питания и безопасности участников Форума. Реализация координационного плана будет способствовать повышению уровня организации Форума, а также позволит обеспечить контроль за подготовкой края и города к мероприятию.
Каждое направление будет курировать профильный департамент под руководством соответствующего вице-губернатора Приморского края в тесном взаимодействии с Фондом «Росконгресс», администрацией Владивостока, руководством Дальневосточного федерального университета и рабочей группой Оргкомитета по безопасности.
Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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