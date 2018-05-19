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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Владивосток "каратнет" не два, а четыре раза
АК «АЛРОСА» проведет аукционы по продаже крупных алмазов специальных размеров в июне во Владивостоке и Гонконге, сообщает пресс-служба компании.
«Взаимодействие с Азиатско-Тихоокеанскими странами сегодня является одним из ключевых направлений деятельности АЛРОСА. Владивосток и Гонконг – две отличные площадки для привлечения клиентов из этих регионов. Более того, благодаря хорошему спросу, отмеченному на предыдущих торгах, мы приняли решение пересмотреть утвержденный ранее график, и в течение 2018 года провести во Владивостоке не 2, а 4 аукциона», - отметил член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.
Речь идет об алмазах массой более 10,8 карата. Планируется, что на аукцион во Владивостоке привезут 130 лотов ювелирного качества общей массой 2149 карат. Аукцион пройдет с 18 по 29 июня.
На следующей неделе начнется аукцион в Гонконге, который продлится с 13 по 27 июня. Здесь компания представит 105 лотов ювелирного качества, чей общий вес - 1620 карат.
К участию в двух аукционах приглашены 150 компаний, представляющих Бельгию, Гонконг, Израиль, Индию, КНР, ОАЭ, Россию и США.
До конца года во Владивостоке компания планирует провести еще два аукциона, их результаты будут подведены в сентябре и ноябре.
Отметим, аукцион во Владивостоке проводится на площадке Евразийского алмазного центра на территории Свободного порта Владивосток.
Напомним, в августе прошлого года Евразийский Алмазный Центр запустил инвестиционный проект, став сотым резидентом свободного порта Владивосток. Результатом проекта является создание инфраструктурного кластера, позволяющего объединить компании алмазно-бриллиантовой отрасли и ориентированного на экспортно-импортные операции со странами АТР, прежде всего, Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей. Объем частных капиталовложений в проект составил 83,8 млн рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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