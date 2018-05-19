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Во Владивостоке налоговая и полиция пошли по "гостинкам", сдающимся в наем
Сразу два рейда по квартирам, которые собственники сдают внаем, прошли на этой неделе во Владивостоке. Местом проверки стали несколько домов в Первомайском и Первореченском районах. Информация о квартирах поступила на телефон горячей линии, который работает в администрации города. Целью проверяющих было выяснить, на законных ли основаниях квартиры сдаются в аренду и платят ли их владельцы с этого налоги, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
В Первомайском районе комиссия, в состав которой вошли представители администрации города, налоговой службы и полиции, проверила два дома на улице Окатовой – так называемые «гостинки» № 16 и 18. В перечне проверяющих значились три квартиры.
В одной из квартир, которая действительно оказалась сдающейся в наем, ее жилец представил участникам рейда договор об аренде. Представитель налоговой инспекции снял с него копию и теперь проверит, значится ли хозяин квартиры в числе добросовестных налогоплательщиков.
Еще в одной квартире (ее также арендуют) проживающий там гражданин не смог продемонстрировать ни одного документа на право пользования помещением. Однако он назвал данные владельца, и теперь проверкой этих данных также займутся представители налоговой службы.
В четверг, 6 июня, квартиры проверяли в Первореченском районе – на улицах Сельской и Луговой. Все адреса также поступили от жителей города на телефон горячей линии. Из нескольких квартир только один жилец смог представить договор об аренде, заключенный через риелторское агентство. Проверкой того, платит ли налог с полученных доходов от сдачи жилья его владелец, займутся специалисты отдела камеральных проверок налоговой инспекции.
Такие рейды проходят во Владивостоке несколько раз в месяц. Их организуют в рамках кампании по легализации рынка аренды жилья, которая проходит в городе с 2013 года. Напомним, что каждый арендодатель должен подать декларацию и уплатить налог с доходов от аренды квартир. По данным налоговой службы, только за период с 2013 по 2017 год жителями города подано 2 533 декларации по форме 3-НДФЛ. Сумма уплаченного налога составила 47 миллионов рублей. В этом году оплатить налог необходимо до 16 июля.
Еще один способ сдавать квартиру внаем по закону – приобрести патент на этот вид деятельности. Это можно сделать в налоговой инспекции по месту жительства. Годовая стоимость патента определяется как 6 % от потенциально возможного годового дохода. Как сообщили в управлении финансов городской администрации, количество приобретенных патентов на сдачу в аренду жилых помещений за последние пять лет увеличилось в 5,5 раз и составило более 400. Сумма, поступившая в бюджет города в результате приобретения патентов за это время, составила 26 млн. рублей.
Досье "Дальневосточного капитала": В управлении финансов администрации города Владивостока продолжает работу телефон доверия, по которому можно сообщить о сдаче квартир в аренду. Это можно сделать по телефону 222-73-40, после чего жалобу проверят правоохранительные и налоговые органы.
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