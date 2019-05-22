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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Крупнейший портовый оператор может зайти в Приморье
В Санкт-Петербурге состоялась встреча генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонида Петухова с членом правления "ДиПи Ворлд Раша" (DP World Russia) Сергеем Чемардой.
В частности, по словам Леонида Петухова, обсуждались проекты по созданию портовой инфраструктуры в Приморском крае. «Мы готовы представить параметры всех проектов, интересующих инвестора, оказать организационную поддержку и сопровождение проекта на каждом этапе реализации», - уточнил глава АНО АПИ.
Отметим, что DP World (Dubai Port World) — один из крупнейших мировых портовых операторов. Dubai Port World является дочерней компанией Dubai World — государственной инвестиционной компании Объединённых Арабских Эмиратов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Напомним, что вчера на полях ПМЭФ было заключено трехстороннее соглашение между госкорпорацией «Росатом», оператором управления Северным морским путем (СМП), ПАО ГМК «Норникель» и DP World о совместной реализации проекта по комплексному развитию Севморпути. Предусматривается комплексная работа по изучению наиболее эффективных коммерческих путей использования СМП, Стороны рассмотрят возможность создания стратегического партнерства в форме совместного предприятия для развития транзитного грузопотока через СМП и Арктическую зону РФ.
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