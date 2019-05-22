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Понедельник| 10 Июня, 16:31 |
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В Приморье поднимают продовольственный патриотизм
Программа «Покупай Приморское» позволит увеличить количество местных товаров на рынке до 60%. Об этом сообщили на совещании с руководителями органов исполнительной власти под председательством губернатора Приморья Олега Кожемяко в понедельник, 10 июня. Новый проект сегодня находится в стадии разработки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Заместитель директора краевого департамента лицензирования и торговли Татьяна Шивыдкина представила проект программы «Покупай Приморское». Она позволит не только поддержать местного производителя, но и даст жителям края возможность приобретать экологически чистую и качественную продукцию по доступным ценам.
«На упаковке будет размещен фирменный логотип. Приобрести такую продукцию можно будет в магазинах, на ярмарках и фестивалях. Это позволит увеличить долю местных товаров на рынке до 60%. Пока проект не стартовал, обозначим такую продукцию ценниками зеленого цвета, в перспективе она будет выставлена на отдельных полках в магазинах или представлена в специальных отделах», – проинформировала Татьяна Шивыдкина.
Олег Кожемяко подчеркнул, что запуск такого масштабного проекта должна предварить серьезная подготовительная работа со всеми производителями, представителями торговых сетей.
«Нужно проработать “дорожную карту” по магазинам. Уже на старте программы жители края уже должны видеть эти товары на полках», – подчеркнул Губернатор.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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