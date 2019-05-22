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Юные читатели с нетерпением ждут продолжения "Приключений Кати и Марка"
Во Владивостоке в Доме книги состоялась презентация первых двух книг серии сказок «Приключения Кати и Марка в волшебном Мире детских снов» сахалинского писателя Игоря Янчука.
Гостеприимный зал Дома книги в ТЦ «Малый ГУМ» (ул. Светланская, 45) вместил всех собравшихся юных читателей столицы Приморья и их родителей, а также учеников коррекционной школы-интерната N1. Авторская презентация для Приморского торгового Дома книги – всегда праздник, особенно, если издание предназначено для детей. Тем более что сказки «Приключения Кати и Марка» свои, дальневосточные, – написанные на Сахалине, а изданные во Владивостоке.
«История главных героев - Кати и Марка - началась на юге Сахалина. Это мои сын и дочь. Сначала я хотел просто написать небольшой рассказ для своих детей, но идея выросла в большую серию приключений, которая теперь с трудом помещается в семь книг. Две уже изданы во Владивостоке, в одной из лучших типографий – «Полиграф-Сервис-Плюс». Я надеюсь, вам сказка понравится! Яркие рисунки к первым книгам нарисовала сахалинская художница Ирина Волохова», - рассказал Игорь Янчук, писатель и известный сахалинский адвокат.
«Первоклассники, только познакомившиеся с буквами и освоившие чтение по слогам, за время зимних каникул (кто самостоятельно, кому-то помогли родители) прочли первую книгу и наперебой делились впечатлениями от сказки при встрече в классе. Издание красочно оформлено, необыкновенные рисунки помогают познакомиться с героями, путешествующими по фантастическому миру. Хочется отметить крупный и хорошо читаемый шрифт, малый объем текста на странице. Внутри истории есть и загадки, и задачки. Именно такие издания нужны детям, чтобы появилась любовь к чтению. В ожидании продолжения истории ребята решили сами «отправиться» в волшебный Мир детских снов. Творческая фантазия первоклассников воплотилась в выставку детских рисунков «Мои сны», – поделилась Светлана Федотова, классный руководитель 1 «В» класса, МБОУ «НОШ № 10».
К началу презентации выставка «Мои сны» уже была развернута перед гостями Дома книги.
Стоит добавить, что к Празднику окончания первого класса ученики 1 «В» класса получили в подарок от родительского комитета вторую книгу «Приключения Кати и Марка в Заколдованной долине». А спустя две недели первоклассники смогли познакомиться и пообщаться с настоящим сказочником.
Каждая книга «Приключения Кати и Марка в волшебном Мире детских снов» вышла тиражом в тысячу экземпляров. Первая история переведена на корейский и английский языки и тоже отпечатана. Издания были подарены участникам Первых международных зимних игр «Дети Азии», которые прошли на Сахалине.
Третья книга уже тоже готовится к печати. Рисунки сделала приморская художница Наталья ШУГУРОВА. Она показала собравшимся несколько иллюстраций и открыла пару секретов «третьей серии» приключений.
В конце каждого издания юных читателей ожидает приятный «бонус» - страницы с раскрасками. На презентации, слушая несколько отрывков из сказок, которые зачитал автор, дети успели черно-белые раскраски превратить в яркие рисунки.
«Для детской презентации мы подготовили угощение – конфеты. Ведь те, кто уже прочитал начало сказочной истории, знают, что Марку и Кати в нелегкой дороге, полной приключений, помогают волшебные леденцы, подаренные Силарой – Повелительницей Мира детских снов. И в самую трудную минуту волшебная конфета приходит ребятам на помощь. Сладости разлетелись быстро по ртам и карманам, возможно, кто-то из юных читателей загадал свое желание, и оно тоже сбудется! – поделилась Ольга САМАРА, директор магазина «Дом книги», где состоялось представление серии сказок.
Специально приготовленные к празднику раскраски и 11 книг «Приключения Кати и Марка в волшебном Мире детских снов» автор Игорь Янчук подарил ученикам коррекционной школы-интерната N1 г.Владивостока.
Встреча закончилась большой автограф-сессией. Для многих юных читателей книга, подписанная автором, стала первой в будущей коллекции автографов.
«А что будет дальше с Катей и Марком? Они выполнят задание Повелительницы волшебного Мира детских снов? И когда будет третья книга?» - спрашивали любопытные читатели у автора сказки.
Ждать осталось совсем недолго. Уже в июле новая книга из сказочной серии поступит в продажу в магазины Сахалина, Приморья и Хабаровска.
Две первых книги сказок Игоря Янчука выставлены на продажу в Доме книги (ул.Светланская, 45, ТЦ Малый ГУМ, 3-й этаж) и в других филиалах сети книжных магазинов "Приморский торговый дом книги".
Каждое 15 число месяца в магазине действует 15%-ная скидка на все товары, также на сайте Primbook.ru можно заказать книги со скидкой в 15%.
Автор фото – Андрей УРБАНОВСКИЙ.
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