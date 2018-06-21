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В Приморье проходят испытания нового моторного катамарана Pacifico Cruise 120
Компания «Композитное кораблестроение», являющаяся резидентом Свободного порта Владивосток, начала серию ходовых испытаний нового катамарана Pacifico Cruise 120, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Моторный катамаран Pacifico Cruise 120 успешно спущен на воду, сейчас мы проводим его ходовые испытания, – рассказывает председатель правления компании Дмитрий Волошенко. – Данный катамаран построен под конкретного заказчика – чартерную компанию».
Катамаран оснащен двумя двигателями мощностью 90 лошадиных сил каждый. Длина судна составляет 12 метров, ширина почти 5 метров, внутри расположен большой салон с диванами и обеденными зонами. В международной сертификации катамаран имеет вместимость 26 человек.
Напомним, ООО «Композитное кораблестроение» реализует в Свободном порту Владивосток инвестиционный проект по строительству гражданского флота нового поколения для осуществления морских туристических прогулок.
Режим Свободного порта Владивосток позволил инициаторам проекта снизить себестоимость судов на 10%. Кроме того, компания рассматривает возможность применения свободной таможенной зоны – данный механизм также может существенно повлиять на конечную стоимость продукции.
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