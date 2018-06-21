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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке устанавливают фирменные люки с изображением Золотого моста
На улице Светланской во Владивостоке устанавливают люки смотровых колодцев инженерных коммуникаций с изображением Золотого моста. Они выполнены из высокопрочного чугуна и считаются антивандальными – их закрепляют с помощью специального замка. Люки устанавливают на дорожном полотне и пешеходных зонах, которые ремонтируют в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, люки изготовлены на предприятии «Стандартпарк» в Туле. Кроме главных своих функций – обеспечения доступа к инженерным и сантехническим коммуникациям, такие люки удовлетворяют требованиям современного города. Они имеют эстетичный вид и удобны в эксплуатации. При наезде на такой люк он не гремит и не вибрирует, так как его детали плотно подогнаны друг к другу и дорожному полотну.
Напомним, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» этим летом во Владивостоке идет ремонт 10 улиц. На прошлой неделе ход дорожных работ проверил глава города Виталий Веркеенко. По его поручению подрядчики ускорили сроки – вместо конца сентября обещают уложиться к началу августа.
Благодаря этому проекту второй год в столице Приморья решаются одни из самых важных задач – приведение дорог и нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и, как следствие, увеличение пропускной способности улиц, повышение интенсивности движения, а также обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения. В 2017 году количество аварийно-опасных участков во Владивостоке снизилось на 7,6 %. Ожидается, что к 2025 году этот показатель составит 84,8 %.
Виталий Веркеенко считает, что развитие дорожно-транспортной сети для самого автомобилизированного города в стране – один из главных приоритетов.
«Владивосток остро нуждается в развитии транспортной инфраструктуры. Хорошее подспорье в этом – федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», стартовавший в 2017 году, и его реализация продолжается. В этом году нам предстоит большой объем работ. Завершение очередного этапа приоритетного проекта позволит улучшить ситуацию с транспортными потоками в городе и ликвидировать ряд аварийно-опасных участков. Но нам необходимо не только привести в порядок все существующие дороги, но и строить новые – объездные, дороги-дублеры и транспортные развязки», – заявил глава города.
Фотографии предоставлены специалистами управления дорог и благоустройства
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Конечно у нас то люки никто не льёт.
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