|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 10 Июля, 22:11 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье сносят магазины вместе с нелегальным алкоголем
Во Владивостоке снесли нестационарный торговый объект, где нелегально торговали алкоголем. Сообщить о нарушении каждый житель Приморья может по телефону: 8 (423) 221-59-06.
Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, продажа алкоголя велась в нестационарном торговом объекте во Владивостоке на улице Воровского, 24Б.
«В обороте находилось более 500 литров пива и пивных напитков. Предприниматель будет привлечен к административной ответственности, а сам нестационарный торговый объект снесен, его демонтаж уже начался», – рассказали в ведомстве.
Вице-губернатор Приморья Валентин Дубинин подчеркнул, что, если ситуация с незаконной продажей алкоголя повторится, рецидивистам грозит уже уголовная ответственность.
«В таких самовольно установленных торговых точках нет никаких гарантий качества товара. Предприниматели не платят налоги, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу», – добавил заместитель главы региона.
Кроме того, специалисты департамента совместно с полицией изъяли из незаконного оборота 15 литров пива в поселке Угловом в магазине, расположенном в районе улицы Дзержинского, 1.
«Вся алкогольная продукция вывезена и помещена на склад временного хранения до принятия судом решения о ее уничтожении», – сказали они.
Напомним, в Приморье усилена работа по пресечению безлицензионной торговли алкоголем. Ранее такое поручение дал врио Губернатора края Андрей Тарасенко.
Отметим, в департаменте лицензирования и торговли продолжает работать «горячая линия» по незаконной торговле алкоголем по телефону: 8 (423) 221-59-06. Позвонить на нее жители могут в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Фото – департамент лицензирования и торговли Приморья
- В Приморье сносят магазины вместе с нелегальным алкоголем
- Во Владивостоке устанавливают фирменные люки с изображением Золотого моста
- В Приморье проходят испытания нового моторного катамарана Pacifico Cruise 120
- Премьер-министр Японии Синдзо Абэ примет участие в ВЭФ-2018 во Владивостоке
- Во Владивостоке продолжается реформа общественного транспорта
- Из Приморья американский танк "Шерман" отправится в Хабаровск
- Владивостокская крепость должна стать туристической "гордостью нашего города"
- Глава Владивостока получил персональное приглашение от правительства Сингапура
- Глава Владивостока по-честному ответил на вопросы молодежи
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.