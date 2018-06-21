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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке РАО ЭС Востока приступило к заливке фундаментов ГТУ на ТЭЦ "Восточная"
После устройства фундамента на него будет установлена газотурбинная установка LM6000 PF Sprint производства General Electric. Всего на площадке будущей ТЭЦ разместят три таких ГТУ. Электрическая мощность каждой установки составит 46,5 МВт. Полностью завершить работы по заливке фундаментов ГТУ планируется к началу октября, сообщили журналу "дальневосточный капитал" в Департаменте общественных коммуникаций ОАО «РАО ЭС Востока».
Одновременно с этим специалисты возводят главный корпус электростанции, занимаются монтажом пункта приема газа, здания блока вспомогательных цехов и внутриплощадочных сетей. Кроме того, строители ведут перенос действующего оборудования Центральной пароводяной бойлерной в соответствии с проектом организации строительства. Ежедневно на площадке трудятся более 200 человек и 49 единиц техники.
Продолжаются работы по подключению будущей станции к электрическим сетям г. Владивостока. Специалисты ОАО «ДРСК» приступили к прокладке двух из четырех кабельных линий, которые должны связать ТЭЦ «Восточная» с потребителями. Кроме того, начата реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ подстанции «А» для последующего приема напряжения со станции.
Мощность ТЭЦ «Восточная» составит 139,5 МВт электрической энергии и 421 Гкал/ч тепловой энергии в горячей воде и 11 Гкал/ч в паре. Ввести станцию в работу планируется в 2015 году. Проектным топливом является природный газ.
Необходимость строительства новой ТЭЦ вызвана, в первую очередь, прогнозируемым дефицитом теплоснабжения Владивостока в связи с постройкой новых жилых районов, таких как уже существующие «Снеговая Падь» и «Патрокл», а также проектируемых в настоящее время новых жилых массивов. Ввод в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная» позволит обеспечить около 20% потребности города в электроэнергии.
Развитие энергетики Приморья – ключевой приоритет деятельности холдинга «РАО Энергетические системы Востока». Край развивается опережающими темпами и нуждается в современной энергетической инфраструктуре. Помимо строительства ТЭЦ «Восточная», РАО ЭС Востока со своим дочерним обществом «ДГК» завершают перевод на газ Владивостокской ТЭЦ-2 – главного городского энергоисточника. На данный момент модернизированы 10 из 14 котлоагрегатов. Энергохолдинг также готовит к реализации проекты по замене квартальных котельных на современные мини-ТЭЦ с КПД до 80%. Кроме того, ведутся работы в сетевом комплексе, направленные на снятие ограничений по передаче энергии в отдаленные районы.
Досье "Дальневосточного капитала": ОАО «РАО Энергетические системы Востока» создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании, такие как: ОАО «ДРСК», ОАО «ДГК», ОАО «ДЭК», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», а также ОАО «Передвижная энергетика» и ряд непрофильных компаний. Установленная электрическая мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав ОАО «РАО ЭС Востока», составляет 9087 МВт; тепловая мощность - 17 892 Гкал/час; протяженность электрических сетей всех классов напряжения более 102 тыс. км. Основной акционер – ОАО «РусГидро».
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