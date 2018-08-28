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10 Сентября 2018, 09:10 | Регион сегодня |

Рыбная отрасль станет одной из главных тем на ВЭФ во Владивостоке

Развитие рыбодобычи, рыбопереработки и аквакультуры на Дальнем Востоке обсудят на четвёртом Восточном экономическом форуме который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября.

В рамках деловой программы пройдет сразу три тематические сессии, а на ставшем традиционном Рыбном рынке участников и гостей форума угостят морскими деликатесами, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

На пленарной сессии «Рыбная отрасль: новые вызовы» участники будут говорить о снижении административных барьеров, препятствующие реализации проектов, а также  уменьшении доли стран-посредников в цепочке рыбопереработки. Отдельной темой на форуме станет развитие аквакультуры. Сегодня на долю продукции марикультуры в общем объеме производства морских биоресурсов в ДФО приходится только около 0,3 %, при этом среднемировой показатель – 54 %. Решение вопросов предоставление земли для создания мариводами береговой базы, упрощение процедур прохождение экологических экспертиз станут темами дискуссии «Аквакультура: первые шаги новой индустрии». Еще одна тематическая сессия «Мировой океан: ресурсы без границ» будет просвещена правильной оценке ресурсов, их сохранению и приумножению, участие в обсуждении примет Министр природных ресурсов Российский Федерации Дмитрий Кобылкин.

Об условиях инвестирования в сфере рыбодобычи и рыбопереработки участникам и гостям форума расскажут на стенде Минвостокразвития России. Уже сегодня в макрорегионе с использованием мер государственной поддержки реализуется 73 инвестиционных проекта в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры.

На стенде Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона представят динамику по проектам, получившим льготное финансирование фонда. а также онлайн-сервиса для инвесторов в сфере аквакультуры, с помощью которого можно самостоятельно определить границы будущего рыбоводного участка, а затем приобрести его через систему электронных торгов. Сегодня из около 2 млн га пригодной для марикультуры акватории российского Дальнего Востока задействовано всего 63 тыс. га. Система электронного распределения участков под аквакультуру  наряду с другими мерами будет способствовать развитию этой сферы.

Свой стенд в зоне «Рыбного рынка» – традиционной достопримечательности «Улицы Дальнего Востока», представит Росрыболовство. Здесь пройдут презентации рыбоперерабатывающих компаний с возможностью продегустировать продукцию, кулинарные шоу, мастер-классы и открытая кухня мастеров мирового класса.

Традиционная для Дальнего Востока отрасль хозяйства будет широко представлена и в павильонах регионов в рамках выставки «Улица Дальнего Востока». Так, основой экспозиции рекордсмена по уловам в России Камчатского края станет красная икра, как символ появления новой Камчатки. В павильоне Приморского края все желающие смогут при помощи мобильных устройств посмотреть, как будет выглядеть одно из судов, строящееся благодаря такому механизму как инвестиционные квоты. Сахалинский павильон представит гостям выставки оборудование для проведения глубоководных эхолокационных исследований.

С богатствами Тихого океана можно будет познакомиться в ходе экскурсии в Океанариум на острове Русском в рамках культурной программы форума. Это третий по величине подобный объект в мире.

Отметим, 2017 год стал рекордным для России по объемам вылова водных биоресурсов за последние четверть века – рыбопромышленники добыли почти 4,8 млн тонн. Большая часть - 3,11 млн тонн пришлось на Дальневосточный бассейн. Лидером по объемам уловов традиционно является Камчатский край. В 2017 году на него пришлось свыше 1,2 млн тонн добычи биоресурсов – более четверти от общероссийского и около 40 % от дальневосточного. В ДФО вырабатывается свыше 2 млн тонн рыбной продукции в год: часть уловов вывозится на экспорт, другая часть идет в переработку.

В 2018 году Правительством России был согласован принцип предоставления инвесторам так называемых инвестиционных квот – долей вылова биоресурсов, которые достаются предприятиям, заявившим инвестпроекты по строительству рыбоперерабатывающих мощностей на берегу или рыболовных судов на российских верфях. Впервые квоты закрепляются за пользователями не на 10, а на 15 лет, что позволит предприятиям более эффективного планировать вложения.

По данным Росрыболовства, всего инвестиционные квоты на минтай и сельдь составляют более 414 тысяч тонн, донно-пищевых пород рыб – 20 тысяч тонн. По итогам заявочной кампании на Дальнем Востоке распределено 162 тысячи тонн по минтаю и сельди и 6,3 тысяч тонн по донно-пищевым породам рыб – под строительство судов, 102 тысячи тонн минтая и сельди и 4,9 тысячи тонн донно-пищевых пород рыб – под строительство береговых предприятий. Далее будут распределены квоты по строительству судов для вылова краба и средних и малотоннажных судов для вылова минтая и сельди.

Авто фото - Марина Божко

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Владивосток  ВЭФ  рыбная отрасль 


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