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Около 50 соглашений подпишет Приморье на ВЭФ

Нефтеперерабатывающий завод, центр протонной терапии, новая судоверфь, круизная линия появятся во Владивостоке

Около 50 соглашений подпишет администрация Приморского края на полях четвертого Восточного экономического форума. Тематика соглашений широка: от сотрудничества в области сельского хозяйства до создания в Приморье высокотехнологичных предприятий по медицине. Главным подписантом от края выступит Андрей Тарасенко.

Как сообщили в краевом департаменте экономики и развития предпринимательства, в области энергетики будет подписано соглашение о намерениях в реализации проекта строительства нефтеперерабатывающего завода с ООО «Китайская энергетическая инженерная компания» и China Energy Engineering Corporation (SINOMEC).

Также в сфере энергетики с компаниями «Мицуи энд Ко., Лтд.» и «Комаихалтек Инк.» будет подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам развития проекта в области возобновляемых источников энергии с использованием энергии ветра в Приморье на территории острова Попова и в районах с децентрализованным энергоснабжением, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

В транспортной сфере соглашение коснется реализации инвестиционного проекта «Специализированный зерновой терминал в морском порту Зарубино». Его Администрация Приморья подпишет с АО «Объединенная зерновая компания».

Еще одно соглашение ВЭФ – о сотрудничестве в области установление отношений стратегического партнерства и развития эффективного сотрудничества, продвижения современных инновационных технологий на территории Приморского края и роста регионального промышленного потенциала. Его Администрация  подпишет с ООО «Сименс».

Сфера судостроения будет представлена договоренностью о строительства современной компакт-верфи в Приморском крае и организация серийного производства ресурсосберегающих высокотехнологичных судов с ОАО «Ленинградский судостроительный завод Пелла».

В области лесного хозяйства будет подписано соглашение с ООО «Корпорация по производству древесных плит Цзилинь Сэньгун» о создании промышленного парка с высокой степенью переработки древесины в Приморье с объемом инвестиций 3 миллиарда рублей.

Соглашение о намерениях в реализации проекта по переработке мяса индейки будет подписано с ООО «Управляющая компания «Дамате», о реализации инвестиционного проекта по строительству второго животноводческого комплекса на 1 800 голов дойного стада – с ООО «ХАПК ГринАгро», с объемом инвестиций 3,5 миллиарда рублей.

С ООО «Трансхимэкспорт» Админисрация края подпишет соглашение о создании в крае инвестиционного проекта по строительству агропромышленного кластера «Порт Сучан».

В ТОР «Надеждинская» планируется создание наукоемкого производства «КОРМБИОСИНТЕЗ». Это импортозамещающая продукция – биотехнологические кормовые белки, аминокислоты, витамины, ферменты и продукты на их основе для развития кормовой базы. Реализовывать проект намерено ООО «Арника».

Соглашение о строительстве тепличного комплекса для выращивания свежих, экологически чистых овощей с использованием современных технологий тепличного производства «4 поколение» будет подписано с ООО «НК Лотос» и Россельхозбанком.

Сразу два масштабных соглашения – в сфере медицины. Их предметом станет сотрудничество  Администрации края с госкорпорацией «Ростех» по созданию центра протонной терапии онкологических заболеваний и созданию в Приморье Центра клинико-диагностических лабораторий со стороны АО «ИМЦ Концерн «Вега».

В области спорта будет подписано дополнительное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта с Министерством спорта РФ и соглашение о создании спортивно-тренировочного, адаптационного и реабилитационного центра для спортсменов сборной России при подготовке к Олимпиадам и международным соревнованиям на базе «Солнечная» в Приморье с ООО «ОСТ-Азия развитие». Еще одна договоренность, которую подтвердят на форуме, – о создании в регионе совместно с Федерацией керлинга Приморского края керлинг-центра с тренировочной базой для спортсменов ледовых видов спорта.

Сфера туризма будет представлена соглашением о сотрудничестве между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Дальнего Востока по развитию круизного туризма, в том числе, в рамках реализации межрегионального круизного проекта «Дальневосточная круизная линия».

С компанией «Бартолет Машиненбау Аг» Администрация Приморья подпишет соглашение о создании туристической инфраструктуры с канатной дорогой и объектами сервиса «Сопка Орлиное-Гнездо – Адмиральский сквер» (или «Видовая площадка на Золотой Рог – Корабельная набережная», или «Нагорный парк – Гайдамакский сквер»).

Также будет подписан меморандум о намерениях строительства тематического парка «Парк народов мира» во Владивостоке с ООО «Стратег» с объемом инвестиций 6,8 миллиарда рублей.

Другие соглашения и меморандумы Администрация Приморья подпишет с АО «Росгеология», ПАО «Банк ВТБ», ФГУП «Почта России», с Администрацией Тамбовской области.

Среди соглашений с иностранными партнерами – протокол о намерениях с провинцией Сычуань, меморандум о намерениях реализации проекта «Умный город» с KT Corporacion (Республика Корея), меморандум о взаимодействии с АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)», соглашение о сотрудничестве с целью привлечения инвестиций в развитие экономики Приморского края с ООО «Научно-техническая корпорация (Пекин) Чжункуньцзюйлинь» и о реализации инфраструктурных проектов на территории Приморского края с Торгово-промышленной корпорация БиШи (Китай).

Автор фото - Марина Божко

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Приморье  ВЭФ 


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