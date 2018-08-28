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Понедельник| 10 Сентября, 13:40 |
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Около 50 соглашений подпишет Приморье на ВЭФ
Около 50 соглашений подпишет администрация Приморского края на полях четвертого Восточного экономического форума. Тематика соглашений широка: от сотрудничества в области сельского хозяйства до создания в Приморье высокотехнологичных предприятий по медицине. Главным подписантом от края выступит Андрей Тарасенко.
Как сообщили в краевом департаменте экономики и развития предпринимательства, в области энергетики будет подписано соглашение о намерениях в реализации проекта строительства нефтеперерабатывающего завода с ООО «Китайская энергетическая инженерная компания» и China Energy Engineering Corporation (SINOMEC).
Также в сфере энергетики с компаниями «Мицуи энд Ко., Лтд.» и «Комаихалтек Инк.» будет подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам развития проекта в области возобновляемых источников энергии с использованием энергии ветра в Приморье на территории острова Попова и в районах с децентрализованным энергоснабжением, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
В транспортной сфере соглашение коснется реализации инвестиционного проекта «Специализированный зерновой терминал в морском порту Зарубино». Его Администрация Приморья подпишет с АО «Объединенная зерновая компания».
Еще одно соглашение ВЭФ – о сотрудничестве в области установление отношений стратегического партнерства и развития эффективного сотрудничества, продвижения современных инновационных технологий на территории Приморского края и роста регионального промышленного потенциала. Его Администрация подпишет с ООО «Сименс».
Сфера судостроения будет представлена договоренностью о строительства современной компакт-верфи в Приморском крае и организация серийного производства ресурсосберегающих высокотехнологичных судов с ОАО «Ленинградский судостроительный завод Пелла».
В области лесного хозяйства будет подписано соглашение с ООО «Корпорация по производству древесных плит Цзилинь Сэньгун» о создании промышленного парка с высокой степенью переработки древесины в Приморье с объемом инвестиций 3 миллиарда рублей.
Соглашение о намерениях в реализации проекта по переработке мяса индейки будет подписано с ООО «Управляющая компания «Дамате», о реализации инвестиционного проекта по строительству второго животноводческого комплекса на 1 800 голов дойного стада – с ООО «ХАПК ГринАгро», с объемом инвестиций 3,5 миллиарда рублей.
С ООО «Трансхимэкспорт» Админисрация края подпишет соглашение о создании в крае инвестиционного проекта по строительству агропромышленного кластера «Порт Сучан».
В ТОР «Надеждинская» планируется создание наукоемкого производства «КОРМБИОСИНТЕЗ». Это импортозамещающая продукция – биотехнологические кормовые белки, аминокислоты, витамины, ферменты и продукты на их основе для развития кормовой базы. Реализовывать проект намерено ООО «Арника».
Соглашение о строительстве тепличного комплекса для выращивания свежих, экологически чистых овощей с использованием современных технологий тепличного производства «4 поколение» будет подписано с ООО «НК Лотос» и Россельхозбанком.
Сразу два масштабных соглашения – в сфере медицины. Их предметом станет сотрудничество Администрации края с госкорпорацией «Ростех» по созданию центра протонной терапии онкологических заболеваний и созданию в Приморье Центра клинико-диагностических лабораторий со стороны АО «ИМЦ Концерн «Вега».
В области спорта будет подписано дополнительное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта с Министерством спорта РФ и соглашение о создании спортивно-тренировочного, адаптационного и реабилитационного центра для спортсменов сборной России при подготовке к Олимпиадам и международным соревнованиям на базе «Солнечная» в Приморье с ООО «ОСТ-Азия развитие». Еще одна договоренность, которую подтвердят на форуме, – о создании в регионе совместно с Федерацией керлинга Приморского края керлинг-центра с тренировочной базой для спортсменов ледовых видов спорта.
Сфера туризма будет представлена соглашением о сотрудничестве между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Дальнего Востока по развитию круизного туризма, в том числе, в рамках реализации межрегионального круизного проекта «Дальневосточная круизная линия».
С компанией «Бартолет Машиненбау Аг» Администрация Приморья подпишет соглашение о создании туристической инфраструктуры с канатной дорогой и объектами сервиса «Сопка Орлиное-Гнездо – Адмиральский сквер» (или «Видовая площадка на Золотой Рог – Корабельная набережная», или «Нагорный парк – Гайдамакский сквер»).
Также будет подписан меморандум о намерениях строительства тематического парка «Парк народов мира» во Владивостоке с ООО «Стратег» с объемом инвестиций 6,8 миллиарда рублей.
Другие соглашения и меморандумы Администрация Приморья подпишет с АО «Росгеология», ПАО «Банк ВТБ», ФГУП «Почта России», с Администрацией Тамбовской области.
Среди соглашений с иностранными партнерами – протокол о намерениях с провинцией Сычуань, меморандум о намерениях реализации проекта «Умный город» с KT Corporacion (Республика Корея), меморандум о взаимодействии с АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)», соглашение о сотрудничестве с целью привлечения инвестиций в развитие экономики Приморского края с ООО «Научно-техническая корпорация (Пекин) Чжункуньцзюйлинь» и о реализации инфраструктурных проектов на территории Приморского края с Торгово-промышленной корпорация БиШи (Китай).
Автор фото - Марина Божко
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