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10 Сентября 2018, 09:30 | Регион сегодня |

Дальний Восток открывает участникам и гостям ВЭФ свои туристические возможности

Направления развития туристической отрасли Дальнего Востока, проекты и меры поддержки для инвесторов обсудят ведущие представители индустрии и органов власти в рамках четвертого Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября.

В рамках панельной сессии «Развитие туризма: кластерный подход и экспорт туристских услуг» с участием вице-премьера Ольги Голодец, замглавы Минвостокразвития Сергея Тырцева и руководителя Ростуризма Олега Сафонова будут рассмотрены механизмы поддержки инвесторов в туристическую сферу, новые меры для развития туристической отрасли Дальнего Востока. Организацию во Владивостоке медицинского сервиса по международным стандартам обсудят участники  дискуссии «Международный медицинский кластер во Владивостоке: первые шаги». В фокусе сессии «Охрана дикой природы на Дальнем Востоке» - развитие охраняемых  природных территорий в ДФО.
 

На стенде Минвостокразвития России участников ВЭФ познакомят с инвестиционными возможностями в сфере туризма, которые доступны инвесторам на Дальнем Востоке. Сегодня несколько действующих территорий опережающего развития ориентировано на туристические проекты - ТОР «Камчатка»,  ТОР «Горный воздух». Реализуются проекты в области туризма и в Свободном порту Владивосток. Корпорация развития Дальнего Востока представит площадку «Паратунка» на Камчатке, где потенциальным инвесторам в туристическую сферу предоставляются не только преференции, но и готовая инфраструктура.

На стенде Ростуризма представлены возможности Дальнего Востока по всем популярным туристическим направлениям – активного, спортивного, оздоровительного, делового, промышленного, экологического, гастрономического, а также по комплексному проекту «Восточное кольцо». В случае необходимости, представители агентства помогут участникам и гостям форума выбрать направление для поездки и забронировать тур.

Экспозиция Минтранса России представит основные инфраструктурные проекты, направленные на увеличение доступности дальневосточных регионов, в том числе для туристов. Так, здесь представлен проект пункта пропуска «Заимка» близ Хабаровска, а через 3D - очки можно будет посмотреть на модель нового аэровокзала в Южно-Сахалинске, видеопрезентации расскажут о процессе реконструкции крупнейших аэропортов Дальнего Востока – Хабаровска, Петропавловска-Камчатского.

Экспозиция «Заповедный Дальний Восток» Минприроды России в рамках высакви «Улица Дальнего  Востока» расскажет о природоохранной деятельности, а также позволит познакомиться с уникальными представителями дальневосточной флоры и фауны, увидеть фантастические ландшафты Дальнего Востока, находящиеся под охраной государства.
 

В рамках выставки все регионы Дальнего Востока предоставляют своим гостям свои туристические возможности. Так, павильон Приморского края сделает акцент на пляжном отдыхе, представив модельный «пляжный домик». Хабаровский край покажет гостям павильона виртуальный тур по салону самолета Sukhoi SuperJet-100, который строится в Комсомольске-на-Амуре и возит туристов по среднемагистральным маршрутам по всей России. В павильоне Амурской области можно будет прокатиться по катку из искусственного льда, подготовившись к настоящему визиту на лед реки Амур. Павильон Якутии в виде мамонта порадует потенциальных туристов северным сиянием, Чукотки – мобильной ярангой, Сахалина – информацией о курорте «Горный воздух», Камчатки – «стеной вулканов», Магаданской области – виртуальным подводным туром, Еврейской автономной области – напольной экскурсией по Биробиджану. 

Почувствовать себя туристом сможет каждый участник форума, посетив в рамках культурной программы наиболее интересным достопримечательностям Владивостока, среди которых владивостокуская крепость, остров Русский, Океанариум. Кроме того, частью экспозиции Минтранса на форуме станет парусник «Надежда».

Отметим, российский Дальний Восток – традиционно одна из ключевых точек притяжения туристов из Азии. Последние пять лет туристический поток в макрорегион устойчиво растет, по итогам 2017 года количество туристов достигло 5,6 млн человек. Реагируют на рост турпотока и инвесторы. Со своей стороны государство, участвует в создании инфраструктуры, а также стимулирует бизнес специальными мерами поддержки, среди которых – налоговые льготы и административные преференции. С августа прошлого года в Свободном порту Владивосток заработала уникальная мера – электронная виза, которая с 1 сентября 2018 года  распространена еще на 5 аэропортов Дальнего Востока.

Туристическая индустрия Дальнего Востока способна предложить сегодня варианты активного отдыха практически на любой вкус: горнолыжный спорт, серфинг, рафтинг, трекинг, альпинизм, охота и рыбалка и многое другое. Немалое значение имеет экспедиционный и этнокультурный туризм. Крупные города Дальнего Востока привлекают туристов своей историей, архитектурой, культурными и образовательными мероприятиями. В Хабаровске и Владивостоке популярностью пользуются музеи, театры, городские обзорные туры. Жемчужиной является Приморская сцена Мариинского театра.

Автор фото - Марина Божко

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: туризм  ВЭФ 


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