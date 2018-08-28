Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 11 Сентября, 05:18 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 69 р.
1 EUR 80 р.
100 JPY 6200 р.
10 CNY 100 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
10.09 |
Владимир Путин определил одну из важнейших задач в ДФО
10.09 |
Объем льготных авиаперевозок на Дальнем Востоке будет увеличен
10.09 |
ФРДВ привлек азиатский "Фонд Поколений" для инвестиций более $1 млрд в проекты на Дальнем Востоке
10.09 |
В Зейском районе Амурской области первый снег повалил деревья
10.09 |
В ЕАО эксплуатационному локомотивному депо Облучье исполнилось 100 лет
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
10 Сентября 2018, 20:08 | Регион сегодня

ФРДВ привлек азиатский "Фонд Поколений" для инвестиций более $1 млрд в проекты на Дальнем Востоке

Стратегический финансовый партнер Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) - Generations Fund (GenFund, Фонд Поколений) - инвестирует более половины своего начального капитала, составляющего $2 млрд, в два крупных проекта на Дальнем Востоке.

Соглашения об этом подписаны между GenFund и российскими партнерами накануне Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 11-13 сентября во Владивостоке.

GenFund создан летом этого года пулом азиатских инвесторов с первоначальным капиталом $2 млрд и целевым капиталом $20 млрд. Стратегия фонда ориентирована на осуществление инвестиций в международные проекты в рамках инициативы «Один пояс - один путь». В совет директоров и международный экспертный совет GenFund вошли крупные предприниматели, известные политические и общественные деятели: Ирина Бокова (генеральный директор ЮНЕСКО в 2009-2017 гг.), Доминик де Вильпен (премьер-министр Франции в 2005-2007 гг.), Луи Швейцер (глава Renault с 1992 по 2005 гг.), миллиардеры Спирос Ниаркос (Швейцария), Аугусто Перфетти (Италия) и Вей Шаоцзюн (Китай). ФРДВ содействовал созданию и формированию инвестиционной повестки GF в части инвестиций в России, представив перспективные проекты в сфере сельского хозяйства, газохимии, недвижимости и туризма, горнодобычи.

Первыми сделками GenFund, подписанными накануне IV ВЭФ, станут инвестиции $600 млн в проекты группы Русагро на Дальнем Востоке и до $440 млн во вторую фазу газохимического проекта ЗАО «Находкинский Завод Минеральных Удобрений» (НЗМУ).

GenFund планирует проинвестировать до $600 млн в партнерстве с Группой Русагро, уже реализующей крупные сельскохозяйственные проекты в регионе при финансовой поддержке ФРДВ (в Приморском крае строится крупнейший в ДФО животноводческий комплекс, первые объекты запускаются в эксплуатацию в рамках Восточного экономического форума). В рамках расширения проекта производство свинины будет доведено до 1 млн т на мощностях, создаваемых как на территории Дальнего Востока России, так и в приграничных с РФ территориях Северо-Востока Китая, а также будет создано молочное производство мощностью 1 млн т в год. «Создание современных совместных интегрированных производств на территории Дальнего Востока и на приграничных территориях КНР поможет начать поставки российской мясной и молочной продукции в Китай, открыть огромный азиатский рынок для дальневосточных производителей», - уверен гендиректор Русагро Максим Басов.

Еще до $440 млн Generations Fund намерен инвестировать во вторую фазу проекта строительства завода по производству метанола и удобрений в Приморском крае, инициатором которого выступает ЗАО «НЗМУ». Мощность предприятия составит около 1,8 млн т метанола (первая фаза) и 1,8 млн т аммиака (вторая фаза) в год. Значительные объемы продукции предприятия планируется поставлять крупнейшим потребителям на азиатских рынках. Кредиторами проекта выступит консорциум российских и международных коммерческих банков. 

«ФРДВ вложил свой первоначальный капитал в приоритетные проекты, обеспечив дешевое и долгосрочное финансирование. За три года мы инвестировали более 39 миллиардов рублей в строительство промышленных и инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке. Задача на следующем этапе – развить успех компаний-локомотивов и увеличить мультипликатор частных инвестиций на вложенные нами средства. Чтобы достигнуть этой цели мы выступим катализатором инвестиций и стратегическим партнером таких крупных международных инвесторов, как Фонд Поколений, а также перейдем от модели льготных займов к модели прямых инвестиций, участия в уставном капитале ключевых проектов. Помимо финансовых ресурсов, Фонд Поколений предоставит проектам уникальную экспертизу «команды мечты» из глобальных лидеров бизнеса, руководителей правительств и глав международных организаций, которые составили основу совета директоров и международного консультативного совета Фонда Поколений» - заявил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ВЭФ  ФРДВ  Фонд Поколений 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:41
Восход "Звезды" продолжается Режим ТОР позволил ускорить строительство суперверфи в Большом Камне и инфраструктуры для нее
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика