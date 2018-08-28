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Объем льготных авиаперевозок на Дальнем Востоке будет увеличен
Финансирование льготных авиаперевозок на Дальний восток и обратно, а также внутри макрорегиона в ближайшие три года будет увеличено. Об этом в ходе заседании президиума Государственного совета РФ, которое провел в понедельник, 10 сентября, во Владивостоке Президент России Владимир Путин, заявил Министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
"Мы рассмотрели вопрос о расширении субсидирования перелетов на Дальний Восток в рамках комплексного плана модернизации транспортной инфраструктуры на 2019-2024 годы. Исходя из потребностей, которые заявили регионы, в этом комплексном плане зафиксированы суммы в объеме 36 млрд рублей. В первой трехлетке это суммы 4,5, 5 и 5,5 млрд рублей, соответственно", - прокомментировал Евгений Дитрих, Министр транспорта РФ.
По словам главы Минтранса, в России наблюдается тенденция роста авиаперевозок, в том числе и на дальневосточных направлениях. Объем перевозок внутри ДФО, а также с Дальнего Востока и обратно, составляет около 6 млн пассажиров – это10 % о объема перевозок пассажиров в России, сообщили журналу "Дальневостоный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
«В рамках программы субсидирования в ДФО в прошлом году перевезено 600 тысяч человек. Суммарно в прошлом году на ДФО было выделено более 4 млрд рублей – это 59 % от общего объема всех субсидий, которые мы выделяем на авиационные перевозки. Кроме того, 500 тысяч человек было перевезено по «плоским» тарифам «Аэрофлота». На 2018 год по всем программам на ДФО выделено 4,2 млрд рублей», - сказал Евгений Дитрих.
Между тем, объемов выделяемых субсидий недостаточно, поэтому Минтранс РФ и Минвостокразвития России направили в Правительство РФ совместное обращение о выделении дополнительных средств на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток.
«Это решение было поддержано и было выделено дополнительно 400 млн рублей из резервного фонда. 300 млн рублей дополнительно внесено в качестве корректировки бюджета на 2018 год», - сказал Евгений Дитрих.
В текущем году «Аэрофлотом» запланировано перевезти по «плоским» тарифам более 900 тысяч человек. В Минтрансе и Минвостокразвития России предложили сделать их действие круглогодичным, а также расширить перечень субсидируемых маршрутов и включить многодетных родителей в дополнение к лицам, которые обладают правом на воздушную перевозку по специальному тарифу.
Напомним, во Владивостоке под председательством Президента России Владимира Путина прошло заседание президиума Государственного совета, посвящённое мерам по реализации задач, определённых майским Указом Президента, в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.
«Опережающее развитие Дальнего Востока – это задача общенационального масштаба, об этом я уже неоднократно говорил. Всем надо действовать активно, с полной отдачей, не затягивать, не выхолащивать содержание уже принятых решений», - подчеркнул Владимир Путин.
В заседании президиума Государственного совета приняли участие вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, федеральные министры, дальневосточные губернаторы.
Заседание президиума Государственного совета прошло накануне четвертого Восточного экономического форума.
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