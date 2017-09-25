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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 12 Октября, 21:26 |
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В Приморье готовятся к запуску современного рыбоперерабатывающего комплекса
Резидент свободного порта Владивосток - компания «Рыбозавод Славянка» - готовится к запуску бизнес-проекта по созданию современного рыбоперерабатывающего комплекса в Приморском крае.
В рамках инвестиционного проекта компания ведет техническое переоборудование рыбозавода, расположенного на побережье бухты Нерпа Славянского залива в Хасанском районе. Инвестор намерен возобновить рыбопромысел, переработку, производство, заморозку и хранение рыбы и морепродуктов. Плановая производственная мощность завода составит до 15 тысяч тонн продукции в год.
В настоящее время проведены строительно-монтажные работы, приобретено и установлено современное рыбоперерабатывающее оборудование, ведется строительство с готовностью на 70% современных бассейнов для приемки и хранения в живом виде морских гидробионтов, а также вспомогательного оборудования для транспортной обработки грузов.
Объем осуществленных инвестиций изначально составлял более 7 млн рублей. Для реализации проекта компания увеличила объем инвестиций до 115 млн рублей, о чем подписано дополнительное соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока.
Новое производство позволит создать 338 новых рабочих мест в регионе. Как отмечает генеральный директор компании «Рыбозавод Славянка» Игорь Вишневский: «Компания намерена обеспечить рабочие места всем желающим работать на нашем производстве жителям близлежащий населенных пунктов Хасанского района и воспользоваться преференцией резидента СПВ для привлечения квалифицированной иностранной рабочей силы и специалистов, имеющих опыт работы на иностранном оборудовании».
Технология рыбоперерабатывающего комплекса предполагает первичную и глубокую переработку рыбы и марикультуры от ее вылова до отправки на собственный склад-холодильник в виде мороженых блоков или отдельных рыбин, фарша или филе. Применение технологии безотходности производства позволит эффективно использовать биоресурсы акватории региона. Весь выловленный объем продукции будет доставляться на рыбозавод для дальнейшей переработки.
С момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 320 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 348 млрд рублей и перспективой создать более 31 тысячи рабочих мест.
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