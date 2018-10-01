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Первые собранные на "Прогрессе" гражданские вертолеты Ка-62 останутся в Приморье

Первые испытательные полеты воздушного судна прошли успешно. Вертолет может использоваться как пассажирский и грузовой.

Первые два гражданских вертолета Ка-62, которые в 2020 году арсеньевский завод «Прогресс» выпустит на летные испытания, планируют приобрести для внутрикраевой авиации Приморья. Об этом сообщил врио губернатора края Олег Кожемяко по итогам посещения предприятия во вторник, 9 октября.

«Прогресс» – одно из градообразующих предприятий Арсеньева, здесь работают более 6 тысяч человек. Его управляющий директор Юрий Денисенко представил Олегу Кожемяко продукцию завода – гражданский вертолет Ка-62. Модель собрана из композитных материалов, все детали российского производства, за исключением иностранных двигателей.

Руководитель «Прогресса» рассказал, что в сентябре этого года Ка-62 уже представили на Восточном экономическом форуме. Первые испытательные полеты воздушного судна прошли успешно. Вертолет может использоваться как пассажирский и грузовой, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Олег Кожемяко спросил, можно ли использовать судно для санитарной авиации. Юрий Денисенко ответил, что в салоне может быть установлен санитарный модуль. Также Ка-62 рассматривается как поисково-спасательный вертолет и для полетов на буровые вышки. При этом новое судно может развивать скорость не менее 315 километров в час.

По итогу осмотра производственных цехов Олег Кожемяко подчеркнул, что «Прогресс» обеспечен заказами на 2019-2020 годы. Отмечено, что общая тенденция в России – снижение объемов гособоронзаказа и переориентация предприятий на выпуск гражданской продукции. Именно по такому пути диверсификации производства пошел «Прогресс», разрабатывая гражданскую модель вертолета. Первые две такие машины должны выйти на летные испытания, а затем поступить в продажу в 2020 году.

«Логично, чтобы эти первые машины остались в Приморье и использовались для краевой авиации. Во-первых, здесь удобно будет их обслуживать, поближе к производителю. Во-вторых, сейчас в отдаленные территории края летают вертолеты Ми-8 вместимостью 20-22 человека, и рейсы не всегда идут при полной загрузке. Ка-62 вмещает до 12 человек, у него дешевле стоимость летного часа, большее расстояние проходит. Он дешевле зарубежных аналогов, и мы, со своей стороны, будем способствовать тому, чтобы компании-перевозчики покупали эти машины, рассмотрим варианты лизинговых программ», – отметил Олег Кожемяко.

Он добавил, что Ка-62 заинтересует перевозчиков и в других регионах Дальнего Востока. Например, на Камчатке пассажирские перевозки осуществляются в основном на Ми-8, парк которых сильно устарел. Приморский вертолет в этом плане конкурентоспособен. Ко всех прочему, эта машина всепогодная и может летать, в отличие от Ми-8, в ночное время.

Напомним, во вторник, 9 октября, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко находится в рабочей поездке в Арсеньеве. Здесь он принял участие в семинаре по патриотическому воспитанию, посетил общеобразовательную школу, городскую больницу. Также в планах Олега Кожемяко – осмотр местной дамбы и встреча с населением.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Кожемяко  Ка-62  Денисенко  Прогресс 


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Комментарии
  • Псевдоним13:35, 10.10.2018

    Было очень странно слушать доводы Миклушевского о целесообразности покупки импортных вертолетов.
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