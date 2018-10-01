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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Для цифровизации Владивостока разработают новые технологии
Студенты Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета (ШЦЭ ДВФУ) займутся разработкой новых технологий для цифровизации Владивостока. Соглашение о сотрудничестве заключили ДВФУ, Дума города Владивостока, Технопарк Новосибирского Академгородка и деловая сеть «Атлас-2» на полях IT-конференции «Русский Meet Up». Созданная экосистема цифровой экономики охватит взаимодействие муниципалитета, бизнеса, научно-образовательного сообщества и граждан, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ДВФУ.
«Основная задача этого соглашения — аккумулировать компетенции через сеть технопарков и вузов на Дальнем Востоке для создания программ цифровизации, — отметил директор Школы цифровой экономики ДВФУ Руслан Пермяков. — Это практико-ориентированный образовательный процесс, в рамках которого студенты, отвечая на потребности региона, создают стартапы с использованием ресурсов технопарка и при поддержке местной власти внедряют готовые продукты и решения в городскую среду».
Соглашение позволит развивать российские инновационные компании с участием резидентов технопарка «Русский» в ДВФУ и Академпарка, а также их научных партнеров — исследовательских и образовательных учреждений Приморского края и Новосибирского научного центра. Ключевым направлением совместной работы станет развитие сквозных технологий: большие данные, нейротехнологии, искусственный интеллект, криптография, квантовые технологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей, что будет способствовать появлению и развитию высокотехнологичных компаний с реальными рыночными продуктами.
Как пояснил Руслан Пермяков, в таком сотрудничестве удастся получить новую инфраструктуру — смарт сети, удобный город, который подстраивается под потребности жителей, и разработчиками этих решений станут студенты ДВФУ.
Напомним, первая в России Школа цифровой экономики была открыта в ДВФУ в 2018 году. Запуск ШЦЭ отвечает одной из ключевых задач федеральной повестки — подготовка кадров для цифровой трансформации региональной и национальной экономики. Развитие цифровых технологий — большие данные, блокчейн, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, искусственный интеллект — требуют специальных знаний и навыков для создания новых конкурентоспособных решений и продуктов.
Школа стартовала с пяти магистерских программ: «Кибербезопасность», «Технологии виртуальной и дополненной реальности», «Искусственный интеллект и большие данные», «Управление развитием территорий на основе технологий и данных дистанционного зондирования Земли», «Цифровое искусство». Это уникальные в масштабах страны образовательные продукты, созданные совместно с технологическими лидерами и ведущими исследовательскими центрами.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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