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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Любителям "бекпекинга", "автостопа", "букинга" и автотуризма прописали правила
В честь Всемирного дня туризма, который отмечался к конце сентября, Стандартинформ подготовил обзор нового ГОСТ Р «Туристские услуги в области самодеятельного туризма», который вступил в силу 1 июня и вводится в России впервые, сообщает Росстандарт.
Документ рассматривает самодеятельный туризм как путешествия и походы, спортивные и рекреационные мероприятия и другие формы отдыха, организованные самими участниками, без привлечения юридических организаций или индивидуальных предпринимателей в сфере туризма и не связанные с получением дохода.
По формам проведения самодеятельный туризм подразделяется на прогулки, походы, путешествия, экспедиции, соревнования. По видам и сложности маршрутов – на пешеходный, лыжный, горный, спелеотуризм, водный, конный, велосипедный, мотоциклетный, автомобильный, воздушный, в том числе комбинированный, с прохождением категорийных и некатегорийных маршрутов. По целям – на физкультурно-спортивный, познавательный, исследовательский, религиозный, рекреационный, экологический. В зависимости от числа участников – индивидуальный и групповой, а по возрастному составу – детский, семейный, молодежный, взрослый (в том числе для пожилых людей).
По способам организации самодеятельный туризм бывает следующих видов: «бекпекинг» с минимальными тратами денежных средств на передвижение и проживание, «автостоп» посредством попутного транспорта, «букинг» без помощи туроператора, автотуризм на персональном автомобиле и путешествие через гостевые сети, предполагающее обмен услугами по проживанию и размещению между туристами.
Основные виды услуг в области самостоятельного туризма – разработка туристических походов и маршрутов, перевозка туристов, аренда или бронирование транспортных средств, организация питания для туристов, бронирование отелей и других средств размещения, организация проживания. В число последней входит и проживание в палаточных лагерях и кемпингах. Также важной услугой является оформление виз, страховых, проездных и других документов.
Туристские походы могут быть организованы как походы выходного дня или многодневные походы по категорийным или некатегорийным маршрутам. Путешествия по некатегорийным маршрутам делятся на «хайкинг» – в большей степени несложные, хорошо оборудованные трассы – и «треккинг» – прохождение маршрутов в гористой или горно-лесистой местности, часто для рекреационных целей.
Категорийные маршруты делятся на пять уровней сложности и предполагают спортивную подготовку туристов. Туристическую группу рекомендуется формировать из членов одного коллектива с общими интересами, близких по возрасту и физической подготовке. Рекомендуется устанавливать оптимальный состав участников похода от 4 до 12 человек. Возрастные ограничения – как правило достижение туристом 16-18 лет.
При планировании маршрута необходимо учитывать особенности местности: скорость течения реки, характер снежного покрова, участки с лавинной опасностью, состояние троп, дорог, мостов.
При организации самодеятельного туризма необходимо бережно относиться к природе: не портить склоны и скалы, не вырубать живые деревья и кустарники, использовать для ночлега уже имеющиеся стоянки и костровища, не оставлять мусор, не мешать жизни животных и растений, не разрушать заградительные изгороди, хижины, стеночки для укрепления дорог, крючья на маркировочных маршрутах.
(По материалам ФГУП «Стандартинформ»)
Автор фото - Марина БОЖКО
- Любителям "бекпекинга", "автостопа", "букинга" и автотуризма прописали правила
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