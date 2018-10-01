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Среда| 10 Октября, 19:54 |
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Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
Землю в парке Минного городка предоставят на легальных условиях конному клубу, который работает здесь много лет. Не чинить препятствия и не заниматься формализмом распорядился Виталий Веркеенко в ходе встречи с владельцами клуба. Она прошла в кабинете главы города накануне, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Елизавета с конем Реттом знакома два года. У маленькой хозяйки с питомцем отношения завязались не сразу. Пришлось включать характер и приручать животное. Зато сейчас они неразлучны. И самое страшное для девочки услышать от мамы: не пойдешь на конюшню, потому что получила «двойку».
«Дочка увлеклась конным спортом, а я выучилась на тренера и иппотерапевта. Теперь всегда рядом, - рассказывает мама Лизы Лидия Меркулова. - Мы сейчас открыли новое направление в клубе – иппотерапию. Это лечение верховой ездой. Оно очень эффективно при восстановлении после инсульта, при адаптации особенных деток».
Сейчас на конюшне больше двадцати питомцев. Никаким прокатом владельцы не занимаются, они поклонники спорта и мечтают о крупных соревнованиях. Для этого нужен крытый манеж. Построить его, не имея документов на землю, невозможно. Поэтому владельцы и тренеры обратились к главе города Виталию Веркеенко.
«Я не вижу препятствий, почему бы эту землю не отдать вам на законных основаниях. Тем более что клуб в Минном городке работает много лет. Соревнования по конному спорту, занятия по верховой езде – все это очень интересно для города и вполне может войти в туристические маршруты», - отметил глава Владивостока.
Еще летом, 18 июля, Виталий Веркеенко в ходе осмотра Минного городка дал задание специалистам управления муниципальной собственности проработать правовые механизмы, чтобы организация могла работать здесь на законных основаниях, развиваться, вкладывать средства в строительство и реконструкцию своих сооружений. Владельцы клуба в свою очередь пообещали подготовить бизнес-план по развитию клуба на ближайшие годы. Однако даже с ним, по словам владельцев, никаких сдвигов по оформлению земли не произошло.
«Мы готовы построить крытый манеж, чтобы тренировки можно было и в холодное время проводить. Его стоимость уже определена, около 10 миллионов рублей. Есть инвесторы. Словом, мы готовы вкладывать в это деньги, если будет уверенность, что мы не на птичьих правах находимся», - рассказали владельцы клуба.
«Формализм уже в печёнках, - подчеркнул Виталий Веркеенко, - оставляйте все бумаги, мы найдем решение не в векторе «как отказать», а в векторе «как помочь».
Напомним, на территории парка расположены 16 объектов (это фактически полуразрушенные здания), в отношении которых в 2003 году был заключен договор на реализацию инвестиционного проекта по их комплексной реконструкции. В итоге, однако, в 2004 году 9/10 долей в праве на объекты были зарегистрированы в собственность за третьими лицами, и только 1/10 доля в каждом из них осталась в муниципальной собственности. В реестре они числятся под такими названиями, как выставочный зал, кафе «Вишенка», бильярдная, кегельбан, кинотеатр «Буратино», дом игровых автоматов и т. д. При этом практически все они являются объектами Владивостокской крепости.
В ходе летнего выездного совещания Виталий Веркеенко заинтересовался, как так получилось, что большая часть полуразрушенных зданий на территории парка много лет назад оказалась в частной собственности. В случае возвращения зданий на территории Мингородка в муниципальную собственность они могут использоваться в общей концепции парка и стать ценными туристическими объектами, считает глава города.
Несколько лет назад по заказу администрации Владивостока была разработана концепция архитектурно-планировочного решения парка Минный городок с эскизом застройки. В проекте использованы не только лучший опыт парков в различных городах мира, но и идеи, предложенные жителями Владивостока в письмах и в ходе встреч. Концепция предусматривает очистку озер и благоустройство лесопарковой зоны, реконструкцию ливневой канализации, устройство освещения, пешеходных, беговых и велодорожек, спортивных и детских зон, создание парка камней и многое другое. Подробнее можно прочитать здесь.
Петр Езута (видео)
Анастасия Котлярова (фото)
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