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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 10 Декабря, 15:05 |
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В декабре в расписание авиации Приморья внесли изменения
Дополнительные рейсы поставлены в расписание внутрикраевой авиации Приморья на декабрь. Больше пассажиров смогут слетать в Дальнегорск, Пластун, Кавалерово и обратно во Владивосток, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, дополнительные рейсы вводятся из-за возросшего спроса среди пассажиров в предновогодний период.
Рейсы будет выполнять авиакомпания «Аврора». Дополнительный вылет из Владивосток в Дальнегорск заявлен на 13 декабря в 9.05, обратно из Дальнегорска – в 11.00.
Дополнительные рейсы Владивосток – Кавалерово будут выполнены 18 и 25 декабря в 13.10, обратно – в 14.55.
Слетать по маршруту Владивосток – Пластун приморцы смогут 20 и 27 декабря в 12.40, в обратном направлении – в 14.50.
«Стоимость авиабилета из Владивостока в Дальнегорск составляет 2 076 рублей, в Кавалерово – 1 717 рублей, в Пластун – 2 082 рубля», – уточнили в авиакомпании.
Напомним, сегодня в Дальнегорск «Аврора» выполняет полеты девять раз в неделю, в Кавалерово – ежедневно, в Пластун – два раза в неделю.
На субсидирование полетов внутренней авиации запланировано 200 миллионов рублей в бюджете Приморья на 2019 год. Это позволит сохранить доступность билетов для пассажиров.
Фото – авиакомпания «Аврора»
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