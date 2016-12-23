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Четверг| 12 Января, 19:07 |
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В два раза больше круизных лайнеров из Японии посетят Владивосток
Количество круизных лайнеров из Японии в Приморье в этом году увеличится в два раза, до четырех судозаходов. Еще семь лайнеров прибудут во Владивосток из Южной Кореи.
Как сообщили в департаменте туризма Приморского края, в график захода иностранных круизных судов в порт Владивосток на 2017 год внесены 11 визитов, получивших официальные подтверждения от операторов линий. Так, южнокорейский оператор Lotte Tour Development Co. подтвердил семь судозаходов лайнеров Costa Victoria и Costa NeoRomantica. Первое судно посетит Приморье 2 мая, затем 7 и 30 мая. Следующие судозаходы ожидаются 26 июня, 24 июля, 19 августа и 20 сентября.
Четырнадцатипалубный круизный лайнер компании Costa Group Asia с двумя тысячами пассажиров на борту впервые зашел во Владивосток в мае прошлого года. Туристы остались очень довольны экскурсией, поэтому такие визиты станут регулярными, добавили специалисты.
«Кроме того, в этом году край посетит в два раза больше круизных судов из Японии, чем в прошлом. Лайнер Nippon Maru прибудет во Владивосток 7 июня, судно Asuka II – 23 июня, Ocean Dream – 31 июля и Pacific Venus 10 сентября», – отметили в ведомстве.
В прошлом году Приморье посетили шесть круизных лайнеров, в том числе впервые из Южной Кореи и КНР. По словам генерального директора Владивостокского пассажирского терминала Валерия Нагорного, идут переговоры и с другими операторами.
Директор краевого департамента туризма Константин Шестаков подчеркнул, Япония находится на третьем месте по количеству туристов в Приморье, но потенциал этого рынка огромен, и договоренности, достигнутые на самом высоком уровне, дают уверенность, что в ближайшее время на этом направлении ожидается серьезный прорыв.
«Развитие туризма на Дальнем Востоке – одно из восьми направлений сотрудничества России и Японии, обозначенных лидерами наших государств, стратегически важное для Приморья. Ежегодно по миру путешествуют миллионы туристов из Страны восходящего солнца. Наш край находится практически в часовой доступности от Японии, хотелось бы перетянуть часть этого турпотока, и мы можем предоставить высокопрофессиональный турпродукт. Так, за последние пять лет турпоток из Японии в Приморье вырос в три раза», – заявил руководитель департамента.
Напомним, японское правительство рекомендовало своим турфирмам стимулировать поездки японцев на российский Дальний Восток в рамках укрепления экономического сотрудничества между двумя странами. В ноябре прошлого года большая делегация представителей туристского сообщества Японии посетила основные достопримечательности Приморского края и теперь работает над новыми турами в ближайший российский регион.
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