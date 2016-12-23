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Четверг| 12 Января, 19:07 |
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В Приморском крае государственные заповедники занимают 20 процентов территории
На территории Приморья расположено шесть государственных природных заповедников, в том числе единственный в России морской биосферный заповедник. Они занимают более 20% территории края.
Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охране окружающей среды, всего в Приморье расположено около 900 памятников природы, в том числе 13 заказников, три национальных парка, ботанические сады, озера, водопады и другие интересные для любителей экологического туризма достопримечательности.
Также на территории края в Хасанском районе под Нарвинским перевалом в прошлом году открыт первый в России 575-метровый экологический тоннель. В этом месте исторически проходили миграционные тропы дальневосточных леопардов.
«В конце 2016 года на территории национального парка “Земля леопарда” над экологическим тоннелем впервые зафиксировали диких животных – оленей, косуль и медведей», – напомнили в ведомстве.
По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, первый в России экологический тоннель выполнил свою задачу, восстановив исторические миграционные пути дальневосточных леопардов в Приморье.
Отметим, новое сооружение позволяет животным перемещаться между частями парка, не выходя на оживленную трассу. На момент открытия тоннеля в окрестностях Нарвинского перевала обитало девять мам-леопардов. Эксперты уверены, что редкие кошки также вскоре также попадут в объективы камер.
Напомним, сейчас в Приморском крае насчитывается около 540 амурских тигров и 70 дальневосточных леопардов. Большая часть ареала леопардов сосредоточена на территории национального парка «Земля леопарда». А 2017 год объявлен в России Годом экологии.
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