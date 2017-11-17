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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приморский край вошел в топ-20 Национального туристического рейтинга
По итогам 2017 года Приморский край вошел в топ-20 Национального туристического рейтинга, заняв 9 место (83,7 балла из ста). Исследование, посвященное туристической привлекательности регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов, провели Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России».
Эксперты отмечают, что Приморье улучшило свои позиции в рейтинге по сравнению с 2016 годом. По количеству размещенных иностранных туристов он занимает 3-е место после Москвы и Санкт-Петербурга. Во вторую группу рейтинга вошли 5 дальневосточных регионов: Сахалинская область (24 место или 72,6 балла), Хабаровский край (26 место или 70,2 балла), Республика Саха (Якутия) (56 место или 48,3 балла), Амурская область (57 место или 47,5 балла) и Камчатский край (65 место или 43,3 балла).
Эксперты отметили повышение туристической привлекательности ряда регионов Дальнего Востока, в том числе важный шаг для развития въездного туризма – введения упрощенного визового режима в рамках Свободного порта Владивосток с механизмом электронных виз.
«Мы сделали Дальний Восток более доступным для туристов, впервые введя систему электронных виз», – считает председатель Экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
«Одна из главных побед во въездном туризме – запуск электронных виз в регионах Дальнего Востока. Визовые послабления всегда положительно сказываются на росте турпотока, помогают в продвижении туристических направлений на международной арене и создают имидж открытой, гостеприимной страны», – прокомментировала исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Светлана Пятихатка.
Ряд экспертов говорит о необходимости дополнительной информационной поддержки для развития туризма на Дальнем Востоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«В ноябре на Камчатке мы открыли свой 350-й турагентский офис. Перелет обошелся мне в 22 тыс. рублей туда-обратно. К сожалению, у нас мало кто знает, какие есть возможности для отдыха на Дальнем Востоке. Вообще, это наше больное место – очень плохая информированность о туристских возможностях в собственной стране, не хватает продвижения. Можно было бы подумать о совместных кросс-маркетинговых рекламных кампаниях с другими иностранными государствами», – отметил генеральный директор сети «Магазин горящих путевок» Сергей Агафонов.
В третьей группе рейтинга оказались три дальневосточных региона: Магаданская область (80 место или 24,6 балла), Еврейская автономная область (81 место или 21,6 балла) и Чукотский автономный округ (85 место или 14,2 балла). При составлении рейтинга, учитывалось множество показателей: посещаемость российскими и иностранными туристами; количество дней, проведенных в регионе; развитие гостиничного бизнеса; доходность отрасли и многое другое. Из всех параметров складывались баллы, максимально можно было набрать 100.
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