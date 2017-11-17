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В Приморье в крабовое дело вложат 288,5 млн рублей
Резидент свободного порта Владивосток приобретет и модернизирует пять судов для добычи и переработки краба, которые будут базироваться в акваториях морских портов Владивостока и Зарубино.
Компания «Примкраб» уже приступила к реализации проекта в рамках соглашения об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Объем вложений в проект составит 288,5 млн рублей, в результате чего появится более 200 новых рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
"В настоящее время мы ведем промысел в подзоне Приморье судами, которые в ходе модернизации были оснащены современной поисковой и навигационной аппаратурой. Для переработки и транспортировки в живом виде краба на береговые предприятия суда были оснащены современным холодильным оборудованием. Осуществление данного проекта стало возможным благодаря режиму свободного порта Владивосток и предоставленным преференциям и льготам", - рассказал Александр Кириченко, генеральный директор ООО «Примкраб».
Суда, находящиеся в оперативном управлении и техническом обслуживании ООО «Примкраб», укомплектованы профессиональными экипажами, капитаны имеют большой опыт в крабовом промысле. В перспективе инвестор планирует увеличить флот судов.
На сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» действуют 432 резидента, которые реализуют проекты с общей суммой инвестиций более 365 млрд рублей и перспективой создать около 36 000 новых рабочих мест.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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