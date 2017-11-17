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В 2018 году жителям Приморья компенсируют 133 млн рублей расходов по ипотеке
Более 133 миллионов рублей предусмотрено в краевом бюджете на компенсации части расходов по уплате процентов по ипотеке жителям Приморья в 2018 году. В прошлом этой мерой социальной поддержки воспользовались более 1,3 тысяч человек. Расходы краевой казны составили почти 95 миллионов рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
Компенсировать ипотечные расходы приморцам начали в 2012 году. Право на получение выплаты имеют семьи, оформившие жилищный кредит для приобретения квартиры в новостройках или в строящихся домах. В 2016 году список получателей компенсаций пополнился за счет участников федеральной программы «Жилье для российской семьи».
«Размер социальной выплаты составляет 50% собственных расходов заемщика по уплате процентов за ипотеку, исходя из размера процентной ставки по кредиту. Согласно закона, сумма ипотечного кредита не должна превышать 2,5 миллиона рублей», – поясняют в департаменте труда и социального развития Приморского края.
Компенсация на проценты по ипотечному кредиту производится в течение пяти лет. Досрочно социальная выплата прекращается при полном погашении заемщиком жилищного кредита, наличии трехмесячной просроченной ссудной задолженности, по личному заявлению заемщиков, а также со снятием с регистрационного учета по месту жительства заемщиков в связи с отъездом за пределы Приморского края.
Вице-губернатор края Павел Серебряков убежден: снижение расходов на ипотеку с помощью государства – это существенная помощь семейному бюджету и хороший стимул приобретать жилье в новых домах
«Особенно это важно для молодых семей с детьми. А среди получателей выплат таких – абсолютное большинство», – подчеркивает он.
Вместе с тем, на традиционной пресс-конференции 14 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил решение о запуске новой программы ипотечного кредитования российским семьям, в которых с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок. Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.
На официальном портале правовой информации опубликовано постановление Правительства РФ об утверждении правил предоставления банкам субсидий на ипотечные кредиты россиянам с детьми.
Известно, что в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 600 миллиардов рублей.
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