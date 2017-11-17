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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Фармацевтическая промышленность в ДФО начнет развиваться с Приморья
Отдельное внимание уделено созданию технико-внедренческого парка на острове Русский (г. Владивосток), в том числе со специализацией «фармацевтика», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«В 2018 году для поддержки дальневосточных предприятий будут разработаны механизмы приоритетного финансирования, которые будут заключаться, прежде всего, в том, что при определении потребности дальневосточных предприятий в государственной поддержке будут применяться коэффициенты приоритетного финансирования, одобренные на заседании правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Это означает, что предприятиям будет выделяться повышенная компенсация части затрат, понесенных при реализации проектов по организации лекарственных средств, медицинских изделий, проведению клинических исследований этих средств и изделий», – отметил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.
В рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 и 2020 годы планируется переоснастить производственные мощности предприятий фармацевтической промышленности Дальнего Востока. Государство окажет поддержку проектам, направленным на технологическое перевооружение производственных мощностей, в том числе производств лекарственных средств на территории Дальневосточного федерального округа на основе компонентов животного и растительного происхождения.
Напомним, госпрограмма «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» входит в перечень из 28 госпрограмм, для которых в обязательном порядке должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока. Работа по формированию «дальневосточных разделов» находится на особом контроле у вице-премьера - полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
Задача обеспечить приоритетный характер финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока в госпрограммах и в планах госкомпаний была поставлена Правительству России главой государства Владимиром Путиным в сентябре 2015 года на первом Восточном экономическом форуме.
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