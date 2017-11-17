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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 12 Января, 02:45 |
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В Приморье открыты около 230 вакансий с зарплатой от 100 тыс. до 300 тысяч рублей
Новый продукт Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке - интернет-портал «Работа на Дальнем Востоке», оптимизирует работу по подбору кадров для дальневосточных работодателей, позволяя им общаться с кандидатами напрямую. Этот сайт выполняет функцию «одного окна» для участников рынка труда — соискателей, работодателей и кадровых агентств. Работодателю портал предлагает оставить заявку на подбор персонала или самостоятельно разместить вакансии на портале. Вниманию соискателей представлено уже более 5 тысяч вакансий на дальневосточных предприятиях, и этот список постоянно пополняется – уникальный ресурс агрегирует все актуальные вакансии региона, в том числе вакансии Роструда, размещенные на сайте https://trudvsem.ru.
На сегодняшний день на сайте «Работа на Дальнем Востоке» можно найти более 5 тысяч вариантов трудоустройства на дальневосточных предприятиях, в том числе с поддержкой переезда. Удобный интерфейс портала позволяет легко найти эти вакансии, сделав выборку по нужному региону, рассказал генеральный директор Агентства Валентин Тимаков.
«Мы продолжаем совершенствовать решения и продукты, которые предлагаем работодателям Дальнего Востока. Агентство подготовило и запустило портал Работа на Дальнем Востоке. Здесь соискатели могут познакомиться со всеми вакансиями, которые есть в регионе, а работодатели в формате «одного окна» получить решения Агентства. Все процессы на портале автоматизированы. Благодаря порталу работодатели, формирующие рабочие места на предприятиях Дальнего Востока, имеют возможность получить комплексные услуги для замещения вакансий, привлечь к отбору и оценке профессиональных рекрутеров или провести отборочные процедуры самостоятельно. Рынок труда меняется, и мы готовы предложить востребованные инструменты», - подчеркнул Валентин Тимаков.
Работодатели Дальнего Востока по достоинству оценили новое решение. По словам руководителя направления компании «МС-Бункер» во Владивостоке Андрея Чистякова, удобный формат нового портала экономит время и ресурсы предприятий.
В дальнейшем на портале появятся и такие модельные решения АРЧК ДВ, как организация обучения и переобучения работников, помощь в адаптации переезжающих сотрудников и обзор рынка труда, появится возможность добавлять на сайт организации, оказывающие образовательные услуги. В будущем задача портала «Работа на Дальнем Востоке» - стать агрегатором всех дальневосточных вакансий, заявил глава Агентства.
Отметим, именно работа становится основным стимулом к переезду в дальневосточный регион – по данным ВЦИОМ, каждый четвертый россиянин готов переехать на Дальний Восток при условии достойной оплаты труда.
«Новые проекты в рамках ТОР и Свободного портал Владивосток открывают широкие возможности для самореализации как для дальневосточников, так и для специалистов из других регионов страны. Уже сейчас заработная плата на Дальнем Востоке на 20% выше общероссийского уровня и в ближайшие 3-5 лет она неизбежно будет расти, в силу высокой экономической плотности. Уже сейчас работодатели ощущают дефицит кадров, и стоимость квалифицированного труда в регионе закономерно будет дорожать», - считает генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.
Напомним, единая площадка для поиска работы и подбора кадров для дальневосточных предприятий была запущена Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке на площадке третьего ВЭФ в сентябре прошлого года. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сотрудничает с более чем 200 ведущими работодателями региона. В 2017 году при содействии Агентства на дальневосточные предприятия трудоустроены 4,5 тысячи человек. С начала работы АРЧК ДВ этот показатель превысил 8,5 тысяч специалистов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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Ой ой, ага, щас. Там все вакансии с НН, это из ниоткуда вакансии и в никуда резюме. Для галочки там все вакансии, реальных практически нет.
Как оказывается хорошо у нас. . . спасибо вова
зарплата ДО 60 000 ))) а почему не от 60 ? до 60 это 15000 р зарплата?
« на Дальнем Востоке на 20% выше общероссийского уровня» а цены не пробовали сравнивать?
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