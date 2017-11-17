Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
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Федеральные сети пока проявляют интерес только к Приморскому краю
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Дальневосточный капитал № 12, 2017

Регион сегодня
11.01 |
Для Приморья ищут уникального специалиста
11.01 |
В Приморье открыты около 230 вакансий с зарплатой от 100 тыс. до 300 тысяч рублей
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На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
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Развлекательный курорт "Приморье" обрастает транспортной сетью
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 16:58
Семь лет на исправление: Владимир Путин определил задачи развития ДФО до 2025 года Введенные правительством особые режимы для бизнеса на Дальнем Востоке понемногу дают свои плоды в виде новых предприятий и притока инвестиций. Однако происходящий сдвиг в экономике региона пока не привел к сдвигу демографическому: Дальний Восток продолжает терять население, причем уезжают отсюда молодые и образованные люди, которые могли бы стать "мотором" развития ДФО.
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Тема номера
17 Ноября 2017, 16:52
В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану Первый раз я проехал по дороге Лидога - Ванино больше десяти лет назад. Сквозной проезд был уже по всей трассе, даже с небольшим участком асфальта, но в целом это была зимняя полоса препятствий для экстремалов. Головокружительные серпантины по скользким перевалам чередовались с узкими прижимами между руслами рек и склонами сопок, на которых двум машинам было не разъехаться.
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Тема номера
17 Ноября 2017, 16:48
Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП Проект автомобильной дороги "Обход Хабаровска" стал одним из хитов Восточного экономического форума. Вокруг него произошло сразу несколько событий. Сначала правительство Хабаровского края презентовало проект, затем под объективами теле- и фотокамер было подписано соглашение о финансировании строительства объекта, а подытожил все брифинг с участием министра транспорта Максима СОКОЛОВА. На Дальнем Востоке порядка десяти дорог имеют статус первостепенных объектов, почему же именно этой было уделено особое внимание на таком представительном мероприятии?
статьи раздела
Компании
17 Ноября 2017, 16:36
Отец-основатель приморского казино отбыл в теплые края Игорная зона "Приморье" приобрела нового российского инвестора и потеряла своего самого известного управленца
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Часовой пояс
17 Ноября 2017, 09:15
Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты Одним из базовых документов, принятых в Год экологии в России, стала Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом президента РФ.
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Регион сегодня
11 Января 2018, 17:19 | Регион сегодня |

В Приморье открыты около 230 вакансий с зарплатой от 100 тыс. до 300 тысяч рублей

Судя по всему, эти позиции рассчитаны на местных специалистов, так как только три вакансии обеспечены поддержкой переезда. Все вакансии можно посмотреть прямо сейчас на сайте

Новый продукт Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке - интернет-портал «Работа на Дальнем Востоке», оптимизирует работу по подбору кадров для дальневосточных работодателей, позволяя им общаться с кандидатами напрямую. Этот сайт выполняет функцию «одного окна» для участников рынка труда — соискателей, работодателей и кадровых агентств. Работодателю портал предлагает оставить заявку на подбор персонала или самостоятельно разместить вакансии на портале. Вниманию соискателей представлено уже более 5 тысяч вакансий на дальневосточных предприятиях, и этот список постоянно пополняется – уникальный ресурс агрегирует все актуальные вакансии региона, в том числе вакансии Роструда, размещенные на сайте https://trudvsem.ru.

На сегодняшний день на сайте «Работа на Дальнем Востоке» можно найти более 5 тысяч вариантов трудоустройства на дальневосточных предприятиях, в том числе с поддержкой переезда. Удобный интерфейс портала позволяет легко найти эти вакансии, сделав выборку по нужному региону, рассказал генеральный директор Агентства Валентин Тимаков.

«Мы продолжаем совершенствовать решения и продукты, которые предлагаем работодателям Дальнего Востока. Агентство подготовило и запустило портал Работа на Дальнем Востоке. Здесь соискатели могут познакомиться со всеми вакансиями, которые есть в регионе, а работодатели в формате «одного окна» получить решения Агентства. Все процессы на портале автоматизированы. Благодаря порталу работодатели, формирующие рабочие места на предприятиях Дальнего Востока, имеют возможность получить комплексные услуги для замещения вакансий, привлечь к отбору и оценке профессиональных рекрутеров или провести отборочные процедуры самостоятельно. Рынок труда меняется, и мы готовы предложить востребованные инструменты», - подчеркнул Валентин Тимаков.

Работодатели Дальнего Востока по достоинству оценили новое решение. По словам руководителя направления компании «МС-Бункер» во Владивостоке Андрея Чистякова, удобный формат нового портала экономит время и ресурсы предприятий.

В дальнейшем на портале появятся и такие модельные решения АРЧК ДВ, как организация обучения и переобучения работников, помощь в адаптации переезжающих сотрудников и обзор рынка труда, появится возможность добавлять на сайт организации, оказывающие образовательные услуги. В будущем задача портала «Работа на Дальнем Востоке» - стать агрегатором всех дальневосточных вакансий, заявил глава Агентства.

Отметим, именно работа становится основным стимулом к переезду в дальневосточный регион – по данным ВЦИОМ, каждый четвертый россиянин готов переехать на Дальний Восток при условии достойной оплаты труда.

«Новые проекты в рамках ТОР и Свободного портал Владивосток открывают широкие возможности для самореализации как для дальневосточников, так и для специалистов из других регионов страны. Уже сейчас заработная плата на Дальнем Востоке на 20% выше общероссийского уровня и в ближайшие 3-5 лет она неизбежно будет расти, в силу высокой экономической плотности. Уже сейчас работодатели ощущают дефицит кадров, и стоимость квалифицированного труда в регионе закономерно будет дорожать», - считает генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

Напомним, единая площадка для поиска работы и подбора кадров для дальневосточных предприятий была запущена Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке на площадке третьего ВЭФ в сентябре прошлого года. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сотрудничает с более чем 200 ведущими работодателями региона. В 2017 году при содействии Агентства на дальневосточные предприятия трудоустроены 4,5 тысячи человек. С начала работы АРЧК ДВ этот показатель превысил 8,5 тысяч специалистов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
 

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 
Теги: Работа на Дальнем Востоке 


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Комментарии
  • Псевдоним21:07, 11.01.2018

    Ой ой, ага, щас. Там все вакансии с НН, это из ниоткуда вакансии и в никуда резюме. Для галочки там все вакансии, реальных практически нет.
  • 12522:11, 11.01.2018

    Как оказывается хорошо у нас. . . спасибо вова
  • Псевдоним22:16, 11.01.2018

    зарплата ДО 60 000 ))) а почему не от 60 ? до 60 это 15000 р зарплата?
  • Псевдоним23:15, 11.01.2018

    « на Дальнем Востоке на 20% выше общероссийского уровня» а цены не пробовали сравнивать?
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Поискать в крауд-кошельке Приморский предприниматель Андрей КОСОЛАПОВ с командой в конце октября запустили в работу краудинвестинговую площадку.
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Рынки
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Авторынок едет вверх Российский рынок новых автомобилей стремительно падал последние несколько лет. За три года - с 2013-го по 2016-й - продажи сократились с 2,7 млн единиц до 1,2 млн - на 55,25%.
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Тема номера
17 Ноября 2017, 17:55
Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".
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