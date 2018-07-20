|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 14 Августа, 07:17 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Для Приморья ищут уникального специалиста
Дальневосточный федеральный университет объявил о старте открытого набора команды для управления первым Центром цифровой экономики на Дальнем Востоке. Ректор вуза Никита Анисимов и глава Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков рассказали, каким должен быть лидер в области цифровой экономики дальневосточного региона.
Один из крупнейших вузов России создает первый в дальневосточном регионе инновационный центр для развития цифровой экономики на востоке России, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Как отметил ректор ДВФУ Никита Анисимов, создание в Дальневосточном федеральном университете такого центра – это веление времени.
«В числе задач будущего центра - формирование компетенций в области искусственного интеллекта, квантовых технологий, роботехники, виртуальной и дополненной реальности, использования больших данных, создания цифровых двойников при инженерных разработках, нейротехнологий в управлении инженерной средой и тд. Развитие цифровой экономики — мировой тренд, но мы должны не просто следовать в фарватере, а спроектировать будущее и сформировать его на Дальнем Востоке. Человек, который возглавит Центр, должен быть лидером в этой области, профессионалом, экспертом и признанным авторитетом, способным пробить дорогу цифровой экономике в регионе. Это человек, который любит Дальний Восток и готов работать на благо его развития», - подчеркнул глава университета.
По словам руководителя АРЧК ДВ Валентина Тимакова, это новая компетенция для Дальнего Востока, и кандидат, претендующий на вакансию директора Центра цифровой экономики ДВФУ, должен быть уникальным специалистом, обладать особым набором знаний и навыков: иметь большой опыт работы на IT-рынке и налаженные связи с крупнейшими российскими IT-компаниями. Обязательными требованиями являются свободное владение английским языком, а также опыт работы с образовательными программами высших учебных заведений, опыт управления динамичной командой специалистов.
«По сути это синтез целого ряда специальностей, очевидно, что цифровая экономика требует совершенно иного уровня подготовки кадров и требует изменения образовательных программ. Система образования должна соответствовать потребностям новой экономики, и Дальневосточный федеральный университет следует этому тренду. Так, в сентябре в ДВФУ открылась первая в России магистерская программа по дополненной и виртуальной реальности Game development & VR, сконструированная под запросы технологического предпринимательства», - подчеркнул генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.
Отметим, что отбор на позицию руководителя Центра цифровой экономики ДВФУ проводится по методике Агентства стратегических инициатив в 3 этапа: сначала кандидатам будет предложено решить удаленно рабочие кейсы, затем лучшие из них получат приглашение на деловую игру, по итогам которой будут отобраны специалисты для прохождения финального собеседования. Подать заявку на участие можно здесь.
- Вьетнамский авиаперевозчик Vietjet отправляется в Россию для набора бортпроводников с Дальнего Востока
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Центральную площадь Владивостока предлагают продлить до прибрежной полосы
- Вопрос, как привлечь молодежь на Дальний Восток, обсудят на ВЭФ во Владивостоке
- LOTTE Corporation корпорация приобрела в центре Владивостока земельный участок
- В Приморье в сентябре начнет работу первый мобильный детский технопарк
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- В Приморье определили лучшего рейнджера
- С "лица" Владивостока уберут лишнее для расширения прогулочной зоны
- Во Владивостоке деловой центр будет перенесен в район Первой Речки
-
Наши партнеры17 Июля 2018, 10:15Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
Loading...RedTram17 Июля 2018, 10:00Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
17 Июля 2018, 09:15Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
Может не мучатся, не искать среди смертных на такую должность, обратится сразу к Джинам из Али-Бабы, может среди них подходящий кандидат найдется!!!Там уже открыт "Наноцентр"-??????!!!!!!!
Авторизация: