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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 12 Января, 07:00 |
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Жителям Приморья предлагают погасить долги разными способами
Физические лица, имеющие в собственности недвижимость или транспортные средства, должны были уплатить налоги до 3 декабря. С 4 декабря неплательщикам уже начисляются пени. ИФНС по Ленинскому району напоминает: чтобы избежать мер принудительного взыскания, ареста имущества или ограничительных мер, таких как запрет на выезд за пределы страны, стоит проверить наличие задолженности по имущественным налогам и произвести выплаты, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Существует несколько способов погасить долги. Можно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства, чтобы получить уведомление на уплату налога, а можно сделать это самостоятельно в режиме он-лайн с помощью электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для получения доступа к сервису, а также в случае утраты пароля нужно обратиться в любую налоговую инспекцию независимо от места постановки на учет, с документом, удостоверяющим личность.
Кроме того, оплатить задолженность можно через электронный сервис ФНС России «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц». С помощью сервиса можно сформировать платежные документы на уплату имущественного, земельного и транспортного налогов, распечатывать сформированные документы для оплаты в любой кредитной организации или осуществлять безналичную оплату с помощью онлайн-сервисов банков, заключивших соглашение с ФНС России.
Узнать о просроченной задолженности по налогам можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) или с помощью электронного сервиса «Узнайте о своих долгах» на сайте Федеральной службы судебных приставов.
По материалам ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока
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