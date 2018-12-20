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В вузе Владивостока назначен новый ректор
Согласно приказу Росрыболовства, временно исполняющим обязанности ректора Дальрыбвтуза назначен Олег Щека, сообщает Fishnews.
Олег Щека назначен врио ректора Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета с 9 января, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальрыбвтуза. Ранее вуз возглавлял Николай Зорченко.
По информации с сайта Дальрыбвтуза, Олег Леонидович Щека окончил Дальневосточный государственный университет в 1986 г. по специальности «Физика». После окончания аспирантуры Новосибирского государственного университета работал на научных, преподавательских и административных должностях в ДВГУ, ДВГТУ, ДВФУ, институтах ДВО РАН. Доктор физико-математических наук, профессор.
В 2008-2009 гг. прошел переподготовку в ДВГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». C 2008 по 2010 гг. возглавлял департамент международного сотрудничества и туризма Приморского края.
С 2018 г. был назначен проректором по научной и инновационной деятельности Дальрыбвтуза.
Фото предоставлено пресс-службой Дальрыбвтуза.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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